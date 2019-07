Stiri pe aceeasi tema

- Emirul Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, a discutat marti, la Casa Alba, cu presedintele american Donald Trump despre posibilitatea medierii disputei dintre SUA si Iran si a semnat mai multe acorduri comerciale, ceea ce indica o apropiere fata de Washington, in pofida blocadei arabe impuse…

- Presedintele american Donald Trump a facut o gafa nefericita de ordin istoric in discursul sau de Ziua Independentei, laudand armata care 'a cucerit aeroporturile' de la britanici in 1775, in timpul Razboiului de Independenta, noteaza cotidianul britanic The Guardian, in editia de vineri potrivit…

- Premierul Pakistanului, Imran Khan, se va deplasa la Washington la 22 iulie, pentru o intrevedere cu presedintele american Donald Trump si pentru a incerca sa reconsolideze legaturile dintre cele doua tari aliate, dar cu relatii adesea instabile, informeaza joi AFP. "Accentul va fi pus pe relansarea…

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…

- Președintele american Donald Trump a ordonat autoritaților de la Washington sa inițieze procesul de impunere de taxe vamale suplimentare pentru esențialmente toate importurile din China care nu au fost pana acum vizate, a anunțat Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri comerciale.Citește…

- Presedintele american Donald Trump il va primi luni, 13 mai, la Casa Alba pe premierul ungar Viktor Orban, a anuntat marti administratia prezidentiala de la Washington, transmit Reuters, dpa si AFP. Potrivit comunicatului Casei Albe, cei doi lideri vor discuta despre "modalitati de aprofundare a cooperarii…