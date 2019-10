Lev Parnas si Igor Fruman, nascuti respectiv in Ucraina si Belarus insa fiind in prezent cetateni americani, sunt acuzati ca au ascuns originea straina a donatiilor facute in 2018 pentru campanii electorale, potrivit actului de acuzare emis de un procuror din Manhattan.

Cei doi barbati, care in mai 2018 au donat 325.000 de dolari pentru campania de realegere a lui Donald Trump, au fost arestati miercuri seara si urmeaza sa compara joi in fata unui judecator in Virginia, potrivit The Wall Street Journal.

Democratii, care au declansat o procedura de destituire impotriva presedintelui,…