- Primarul de la Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, avea un dosar la DNA Bucuresti, din 2015, pentru abuz în serviciu, trafic de influenta, deturnare de fonduri, cu un prejudiciu de un milion de euro

- Nicolae Chiriac, la data faptelor primar al comunei Brosteni din judetul Suceava, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de frauda cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis luni AGERPRES, procurorii…

- Primarul din comuna botosaneana Corni, Dorel Dorneanu, care a stat doua zile la spitalul din Botosani cu arsuri de peste 80% din corp pentru ca nu a fost acceptat la Iasi s-a stins din viata in acest weekend.

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Harghita l-a amendat pe Robert Gruman, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, pentru protestul maghiarilor de la Cimitirul Internațional din Valea Uzului, din 6 iunie, deoarece acesta nu a fost anuntat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un baiețel de 2 ani a scapat ca prin urechile acului din ghearele morții, dupa ce parinții lui au murit. Un caz cutremurator a avut loc in Ucraina. Un baiețel in varsta de doi anișori a scapat de moarte. O fracțiune de secunda, iar acum baiețelul nu ar mai fi existat. Conform The Sun, baiețelul in varsta…

- Imagini incredibile surprinse la nici cinci kilometri de Lugoj. Mai multi soferi aflati in trafic au fost martorii unei furtuni puternice in zona Dealul Ciurii, pe drumul care leaga Lugojul de Traian Vuia. Primarul comunei Traian Vuia, Vasile Petruescu, a declarat pentru Lugoj Info.ro ca a fost o rupere…

- Doua accidente au fost provocate de animale aflate pe carosabil, in unul dintre ele un șofer lovind mortal o caprioara care i-a ieșit in fața pe DN 17. Potrivit unui comunicat de presa al poliției Suceava, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 2:40, un barbat de 31 ani, din municipiul Vaslui,…

- Un Boeing 737 cu 737 persoane la bord a ajuns în râul St. John din apropierea localitații Jacksonville din statul american Florida dupa aterizare, transmite Reuters. Toți pasagerii au scapat cu viața, dar cel puțin doua persoane au suferit rani ușoare în urma incidentului aparut…