Stiri pe aceeasi tema

- Razboiului valutar dintre marile banci centrale, la care a facut recent referire si guvernatorul BNR, incertitudinile legate de evolutia economiei globale provocate de conflictul comercial dintre SUA si China, dar si situatia incordata din Golful Persic, sunt tot atatea motive pentru ca investitori…

- "Eu sunt persoana cea mai putin rasita din lume", le-a declarat el unor jurnalisti, in gradina Casei Albe. "Niciun alt presedinte nu a facut cate am facut eu pentru afroamericani", a apreciat el, subliniind ca somajul in randul afroamericanilor nu a fost "niciodata atat de mic in istoria" Statelor Unite.…

- "Trimiteti-o inapoi! Trmiteti-o inapoi!", au scandat miercuri seara, in North Carolina, sustinatori ai miliardarului republican, la unul dintre mitingurile sale, vizand-o pe aleasa democrata in Camera Reprezentantilor Ilhan Omar - una dintre primele doua femei musulmane alese in Congresul american.…

- Premierul in funcție al Marii Britanii, Theresa May, a declarat miercuri ca cea mai buna metoda de a preveni inarmarea Iranului cu arme atomice este sa se ajunga la un acord de compromis, informeaza postul Euronews, potrivit Mediafax.In probabil ultimul sau discurs major in funcția de premier,…

- ''Iranul face multe lucruri rele in acest moment, ei ar face bine sa fie foarte atenti'', a declarat liderul de la Casa Alba, raspunzand unei intrebari despre nerespectarea de catre Iran a angajamentelor prevazute in acordul privind programul nuclear al Teheranului, din care SUA s-au retras in urma…

- Ziarul Unirea Statul se imprumuta saptamanal cu milarde de lei. Datoria publica uriașa lasata moștenire ”urmașilor voștri și urmașilor urmașilor voștri in veacul vecilor” Statul se imprumuta saptamanal cu milarde de lei. Datoria publica uriașa lasata moștenire ”urmașilor voștri și urmașilor urmașilor…

- Daca SUA ataca Iranul, Israelul va fi distrus in urmatoarea jumatate de ora, a amenintat luni un parlamentar iranian, in timp ce tensiunile sunt la un nivel maxim de mai multe saptamani intre Teheran si Washington, potrivit Reuters.

- Andreea, prietena lui Cristi Manea, fotbalist al echipei naționale de tineret, a fost batuta, la finalul meciului dintre Romania și Franța de la Campionatul European de Fotbal U21. Tanara a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita in figura și umpluta de sange. UDPATE 13:45: Iubita lui Cristi Manea a…