Directorul in exercitiu al Serviciului Secret al SUA, Randolph 'Tex' Alles, a declarat luni ca nu a fost demis, descriind schimbarea sa ca parte a unei "tranzitii organizate in cadrul conducerii" Departamentului pentru Securitate Interna, transmite Reuters.



"Fara indoiala ati vazut informatiile din presa cu privire la 'demiterea' mea". Va asigur ca nu este cazul si, de fapt, administratia a spus in urma cu cateva saptamani ca sunt de asteptat tranzitii la conducerea Departamentului pentru Securitate Interna ", a afirmat Alles intr-un mesaj adresat agentilor Serviciului…