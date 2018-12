Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a incercat sa jefuiasca o polițista și a sfarșit tragic. O polițista din orașul argentinian Temperley a fost luata prin surprindre in momentul in care se intorcea de la cumparaturi.

- Barbatul care a atacat o tanara in scara blocului M3 din Alba Iulia ar fi trebuit sa fie eliberat din inchisoare in 25 mai 2019. Nu a obtinut eliberarea conditionata pentru ca a fost un detinut-problema, dar a iesit mai repede din puscarie in baza recursului compensatoriu. Nicolae Tiberiu Dragoi, barbatul…

- Deputatii PSD Florin Iordache si Nicusor Halici nu au vreo remuscare ca au votat legea recursului compensatoriu, inm baza careia a fost eliberat talharul care a agresat o tanara in scara unui bloc din Alba Iulia. „De legea recursului compensatoriu au beneficiat mii de oameni, nu doar acest nebun“, spune…

- Barbatul care a atacat o tanara in scara unui bloc din Alba-Iulia ar fi trebuit sa fie eliberat din inchisoare in 25 mai 2019. Nu a obtinut liberarea conditionata pentru ca a fost un detinut-problema, dar a iesit mai repede din puscarie in baza recursului compensatoriu.

- Un vanator a fost atacat de un urs, duminica, pe un fond de vanatoare din judetul Arges. Barbatul de 36 de ani a suferit mai multe rani la cap si la picioare, fiind dus la Spitalul din Curtea de Arges, de unde va fi transferat la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti.

- Politia din orasul Chongqing din districtul Banan a declarat ca cei 14 copii au fost taiati in timp ce mergeau inapoi la clasa dupa exercitiile de dimineata, la ora locala 9.30. Gardienii si personalul scolii au reusit sa imobilizeze femeia. Un numar necunoscut de elevi au fost dusi la spital in urma…

- Ofițerii de investigații a sectorului Botanica din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, au reținut un tanar in varsta de 18 ani originar din r-nul. Cantemir, fiind suspectat de comiterea unui jaf.