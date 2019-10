SUA desfăşoară trupe şi tancuri în Lituania, un ''mesaj adresat Rusiei'' Zeci de tancuri Abrams si blindate Bradley au ajuns pe calea ferata la terenul de antrenament din Pabrade, in apropierea capitala Vilnius, scrie Agerpres. Ministrul lituanian al Apararii, Raimundas Karoblis, a declarat ca desfasurarea a aproximativ 500 de soldati americani care vor ramane in tara baltica toata iarna dovedeste ca o prezenta militara a SUA pe flancul estic al NATO ''nu mai este un tabu''. ''In primul rand, este un mesaj catre Lituania si tarile vecine membre NATO (pentru a spune) ca aliatii sunt de partea noastra'', a declarat ministrul pentru AFP. "Este,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

