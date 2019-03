Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Harvard a încasat profituri de pe urma unei serii de fotografii cu doi sclavi din secolul al XIX-lea, ignorând cererile de returnare a fotografiilor catre descendenții celor care sunt imortalizați în imagini, informeaza Associated Press. Tamara Lanier,…

- Oana, sora mai mica a Deliei, a devenit mamica pentru a doua oara. Artista a nascut un baiețel perfect sanatos. Oana Matache (27 ani), sora mai mica a Deliei (37 ani), a nascut duminica, 17 martie, un baiețel. Ea mai are o fetița, Jessie (2 ani), din mariajul cu Razvan Miheț. Conform Libertatea.ro…

- Fetița cea mica a coregrafului Bursucu a implinit 7 luni pe data de 12 februarie. Pentru a o sarbatori, acesta a postat pe Instagram o fotografie adorabila cu micuța Anays Maria. Mandru de fetița lui, colegul de platou al lui Teo Trandafir, a spus in direct: „La mulți ani, sa ne traiești”. View this…

- Procurorii generali dintr-o serie de state americane, respectiv New York, New Jersey, Connecticut, Illinois, Massachusetts, și Carolina de Nord, investigheaza Facebook in privința modului in care manageriaza datele utilizatorilor, scrie Engadget, care citeaza Bloomberg. Investigațiile vin in contextul…

- Un barbat de 27 de ani, originar din india, vrea sa-si dea parintii in judecata pentru ca... nu i-au cerut acordul cand l-au adus pe lume. El sustine ca este gresit sa aduci pe lume un copil care nu-si doreste acest lucru, doar pentru propria placere.

- Facebook, cea mai mare retea sociala din lume si omniprezenta in interactiunile personale online din prezent, a luat nastere in urma cu 15 ani sub forma unui experiment al studentilor de la Universitatea Harvard, relateaza agentia EFE. Reţeaua de socializare, care în prezent numără…

- Michael Schumacher a implinit, la inceputul lunii ianurie, varsta de 50 ani. Pentru a marca momentul, soția sa, Corinna, a postat o fotografie și un mesaj pentru toți fanii pilotului de Formula 1.

- Tribunalul București a decis, vineri, ca poate incepe judecata de fond in dosarul in care Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan - reprezentanti ai firmei - au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru fraude cu fonduri europene. Magistrații au stabilit legalitatea rechizitoriului…