Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a informat intr-un comunicat ca a primit o cerere pentru autorizarea a 1.000 de membri ai Garzii Nationale din Texas care sa ajute agentii insarcinati cu supravegherea frontierelor (Customs and Border Protection, CBP), debordati de numarul de refugiati care intra ilegal in SUA dinspre…

- Departamentul pentru Securitate Interna al SUA (DHS) a cerut luni 1.000 de soldati suplimentari care sa ajute la gestionarea crizei migrantilor in Texas, unde conditiile de retinere a migrantilor ilegali l-au socat inclusiv pe Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, informeaza marti AFP…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca migrantilor clandestini care nu sunt multumiti de conditiile de detentie ar trebui sa li se spuna sa nu vina in Statele Unite, o reactie ce survine dupa ce un raport oficial american a prezentat detalii despre situatia precara in care sunt tinuti migrantii…

- Raportul, publicat marti de Inspectia generala a Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), admite ca suprapopularea si insecuritatea in mai multe centre de retentie din Texas prezinta un risc pentru migrantii care sunt tinuti in aceste conditii. Documentul vorbeste despre lipsa accesului la…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat, marti, ca Garda Nationala are dreptul legal de a retine migranti la granita cu SUA insa nu a primit ordine in acest sens, relateaza Reuters potrivit news.ro.Raspunzand la o intrebare cu privire la fotografii in care ofiteri ai Garzii…

- Statele Unite au avertizat ca dronele fabricate in China ar putea prezenta riscuri de spionaj si oferi Beijingului "acces neingradit" la datele utilizatorilor acestora, intr-un context de rivalitate tehnologica intre cele doua puteri, informeaza AFP.Potrivit postului de stiri CNN, Departamentul…

- Kirstjen Nielsen, care si-a anuntat propria demisie duminica si va mai conduce departamentul pana miercuri, a precizat ca tot atunci va pleca din functie si adjuncta sa. Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) a fost infiintat ca raspuns la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, avand…