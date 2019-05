Departamentul Justitiei al SUA a anuntat joi inculparea lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, pentru inca 17 capete de acuzare pentru incalcarea legii anti-spionaj, un anunt care a declansat imediat proteste din partea aparatorilor libertatii presei, relateaza AFP si Xinhua.



Statele Unite il acuza pe Assange ca a pus in pericol surse prin dezvaluirea in 2010 de catre WikiLeaks a unei cantitati imense de documente militare si diplomatice clasificate.



Australianul, in prezent in detentie la Londra si vizat de o procedura de extradare in SUA, este acuzat de 'complot'…