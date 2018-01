SUA: Departamentul de Trezorerie recunoaste ca a copiat lista celor mai bogati rusi, realizata de revista Forbes, pentru a intocmi lista oligarhilor

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat astazi o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Departamentul de Stat al SUA a acuzat Rusia de incalcarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, adoptata impotriva regimului de la Phenian, a scris Heather Nauert, reprezentantul oficial al oficiului de afaceri externe al SUA, pe Twitter-ul oficial. „Noi am avertizat Rusia in legatura cu comerțului…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la…

- Atata timp cat Rusia neaga participarea sa directa la conflictul din estul Ucrainei, situația din Donbas nu va fi rezolvata, susține Kurt Volker, reprezentantul special al SUA in Ucraina, intr-un interviu cu Deutsche Welle. Diplomatul american afirma ca Rusia nu dorește (sau nu poate – n.r.) sa ocupe…

- Premiera in sportul romanesc: Marius Gatlan și Flavius Craciun, bronz la Campionatul European de sanie pentru juniori din Germania. Doi tineri din Brebu, Prahova, Marian Gatlan si Flavius Craciun, legitimati la CSO Sinaia, membri ai lotului national de sanie, s-au clasat sambata pe locul al treilea…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca „orchestreaza” o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta „din pacate (…) poate fi extrem de eficienta”, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin…

- Valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt privind notificarea Congresului despre tranzactie. Documentul precizeaza ca Arabia Saudita a solicitat sa…

- Vladimir Putin, semnaturi pentru candidatura la prezidentiale. Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a…

- Statele Unite ale Americii au inclus Moldova in grupul de țari cele mai sigure pentru calatoriile cetațenilor americani. Potrivit mass-mediei straine, Departamentul de Stat al Statelor Unite a emis noi recomandari pentru cetațenii țarii cu privire la riscurile pe care le comporta vizitele in diferite…

- Nu trebuie sa exageram pericolul care vine din Rusia: economia ei se usuca și Kremlinul nu are cu ce sa sprijine pretenția de superputere, se arata intr-o analiza a revistei Forbes. Subiectul ”Rusia” in știrile americane a luat brusc dimensiuni alarmante, insa ingrijorarea generala este in unele privințe…

- Vladimir Putin a ordonat joi ”lichidarea pe loc” a autorilor unor atentate care pun in pericol fortele de ordine, in urma unui ”act terorist” la Sankt Petersburg, intr-un context de amenintare legata de intoarcerea in tara a jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP conform News.ro . Explozia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018, informeaza miercuri Xinhua, transmite AGERPRES . In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii…

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni in baza legii ”Magnitsky Act” impotriva lui Artiom Ceaika, fiul lui procurorului general rus Iuri Ceaika. Potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA, Artiom Ceaika s-a folosit de poziția tatalui sau pentru a obține contracte cu statul pe cai necinstite,…

- Republica Moldova a votat la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite pentru rezoluția prin care Federația Rusa este calificata stat ocupant, in legatura cu anexarea Crimeii și incalcarea drepturilor omului in peninsula. Delegația Ucrainei la ONU a facut publica pe Twitter fotografia cu rezultatele…

- Departamentul de Comert al SUA a adaugat pe lista de sancțiuni doua companii rusești din industria militara – „Opitnoe Konstruktorskoe Buro Novator” și „Titan-Barrikadi”. Washingtonul a explicat ca activitațile acestor societati de stat din Rusia „sunt contrare intereselor securitații naționale sau…

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…

- Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Canada, miliardarul Barry Sherman, a fost gasit decedat impreuna cu soția sa la locuința familiei din Toronto. Potrivit autoritaților canadiene, moartea celor doi s-a produs in circumstanțe suspecte. Miliardarul Barry Sherman și soția sa au fost gasiți…

- Corpurile neinsufletite ale lui Barry Sherman și soției sale Honey au fost gasite in subsolul casei, de un agent imobiliar. Sherman a fost fondatorul gigantului farmaceutic Apotex, care distribuie medicamente generice pe tot globul. El a fost unul dintre cei mai bogati canadieni si un filantropist…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pozat joi in singurul garant al stabilitatii, in fata unei opozitii marginalizate si acuzate ca vrea sa arunce Rusia in haos, in cadrul unei intalniri ofensive cu presa, relateaza AFP. La o saptamana dupa ce si-a anuntat oficial candidatura in alegerile prezidentiale…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Coreea de Nord este dispusa sa puna capat crizei armelor nucleare, printr-o negociere cu SUA, atat timp cat la negocieri va participa și Rusia, a declarat un om foarte important al administrației de la Kremlin.

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje în care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei în alegerile prezidențiale…

- Hackerul acuzat ca a pus la cale atacurile din 2014 asupra serviciului Yahoo! Mail va pleda vinovat in proces si va marturisi legatura cu serviciile secrete ruse. Karim Baratov, hackerul acuzat de FBI ca a ajutat serviciile secrete rusesti sa dobandeasca acces asupra conturilor de mail Yahoo!, a acceptat…

- „Acceptand regulile jocului impuse de Rusia in problema Siriei, Administrația lui Trump este acum in pericol sa repete greșeala și cu privire la Ucraina. Acum sunt in toi dezbaterile diplomatice asupra unei noi inițiative ruse in legatura cu aceasta țara. Planul Moscovei este de a legitima invazia și…

- Parlamentarul și omul de afaceri rus Suleiman Kerimov a fost arestat marți seara de poliția franceza pe aeroportul din Nisa în legatura cu un caz de evaziune fiscala, a anunțat un reprezentant al Parchetului francez, potrivit Reuters, informeaza Agerpres. Kerimov este plasat pe poziția…

- Diego Maradona, Laurent Blanc, Cafu si Fabio Cannavaro se afla printre invitatii la tragerea la sorti pentru grupele Cupei Mondiale din 2018, de la palatul Kremlin de la Moscova, din 1 decembrie. Laurent Blanc, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Maradonna, Carles Puyol, Gordon Banks, Diego Forlan si Nikita…

- Un cetatean rus cautat dupa ce in 2004 l-a impuscat mortal pe Paul Klebnikov, jurnalist Forbes, a fost retinut in Ucraina, au anuntat serviciile secrete din aceasta tara, relateaza ABC News, citat de News.ro. Paul Klebnikov, nascut in Statele Unite intr-o familie rusa, era jurnalist la editia rusa a…

- Dupa ce a comis o eroare fatala in barajul Irlanda de Nord - Elvetia, Hațegan a fost scos de pe lista cu arbitri europeni ce vor oficia, in vara viitoare, la turneul final din Rusia. Ovidiu Hategan isi frange aripile de mare arbitru la numai 37 de ani! Dupa o ascensiune fulminanta in ultima perioada,…

- Cel putin noua institutii de presa ce opereaza in Rusia si sunt finantate din strainatate risca sa fie declarate „agenti straini“ in baza noii legi adoptate recent de Duma de Stat, transmite postul pro-Kremlin RT.

- Peru a castigat cu 2-0 meciul jucat pe propriul teren cu Noua Zeelanda, victorie in urma careia a devenit ultima echipa care s-a calificat la Campionatul Mondial de fotbal. Intra in material pentru a vedea toate nationalele care vor juca in Rusia in vara anului viitor.

- Departamentul de Stat al SUA a angajat o firma privata infiintata de un fost general KGB pentru a asigura securitatea ambasadei sale de la Moscova si a celorlalte reprezentante diplomatice americane din Rusia. Aceasta decizie vine dupa ce MAE rus a ordonat ca SUA sa-si reduca la jumatate personalul…

- Proaspatul scandal economico-politic "Paradise Papers" va avea și o finalitate practica. Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeana s-au hotarat sa publice o lista oficiala a statelor cu legislație financiara foarte ingaduitoare. Interesant este ca vizate de viitoare lista vor fi doar țarile din afara…

- Dupa publicarea documentelor din Paradise Papers, multa lume se intreba ce sunt offshore-urile și in ce fel sunt afectați oamenii de rand de faptul ca bogații lumii investesc banii in companii din paradisuri fiscale. Ce sunt offshore-urile Termenul „companie offshore” sau „corporație offshore” este…

- Coreea de Sud a anuntat luni o runda de sanctiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii presedintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Optsprezece bancheri nord-coreeni…

- "Suntem nevoiți sa acționam in mod simetric. Pe baza principiului reciprocitații, s-a decis sa se interzica intrarea in Federația Rusa unui numar de persoane din Canada. Lista este lunga, cu zeci de nume", a afirmat purtatoarea de cuvant a ministerului, Maria Zaharova, intr-un comentariu pe site-ul…