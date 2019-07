SUA: Departamentul de Stat aprobă o importantă vânzare de armament către Taiwan Departamentul de Stat american a aprobat o importanta vanzare de armament catre Taiwan pentru o valoare totala de 2,2 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de Pentagon, noteaza AFP.



Notificarea acestei vanzari, care include printre altele 108 tancuri de lupta M1A2 Abrams si 250 de lansatoare de racheta sol-aer cu raza scurta de actiune Stinger, a fost adresata Congresului american. Aceste dispune de un termen de 30 de zile pentru a ridica obiectii, o ipoteza care pare putin probabila.



Anuntul este de natura sa provoace mania Chinei, care considera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Foxconn, Terry Gou, cel mai mare furnizor Apple, este de parere ca gigantul american va avea mult de pierdut daca nu ia masuri urgente pentru mutarea activitatii de productie din fabricile gazduite pe teritoriul Chinei.

- Decizia NATO, care ar urma sa fie luata la summitul liderilor din 3-4 decembrie de la Londra la care este asteptat si Trump, va recunoaste oficial ca pot fi duse razboaie si in spatiul cosmic si ca nu exista doar confruntari terestre, aeriene, maritime sau cibernetice. 'Exista un acord conform…

- Senatul american s-a opus joi unor vanzari de armament autorizate de presedintele Donald Trump pentru Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite si Iordania, informeaza AFP si Reuters. Mai multi congresmeni republicani s-au alaturat opozitiei democrate si au votat trei rezolutii impotriva acestor contracte…

- Potrivit postului de stiri CNN, Departamentul pentru Securitate Interna al SUA (DHS) a emis luni o alerta pentru a semnala "riscul potential in materie de date" pe care il prezinta dronele fabricate in China. In nota nu este mentionat niciun fabricant, insa 70% dintre dronele civile din intreaga…

- Adio, loiala limuzina! Vladimir Draghia a decis sa iși scoata la vanzare mașina, fabricata in anul 2009 și cu aproximativ 280.000 de kilometri la bord. Dar lucrul poate surprinzator pentru unii este suma pe care acesta iși da limuzina.

- Departamentul de Stat a permis in 2017 ca cel putin sapte guverne sa inchirieze apartamente de lux in Trump World Tower fara aprobarea Congresului, potrivit unor documente si unor persoane apropiate situatiei, fiind posibil sa fi incalcat o clauza a Constitutiei referitoare la castiguri, transmite Reuters.

- Numarul susținatorilor președintelui american Donald Trump a scazut cu 3%, ajungând la cel mai scazut nivel de anul acesta, în urma publicarii raportului procurorului special Robert Mueller privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a inceput vineri la Santiago de Chile un turneu in America Latina, criza din Venezuela si prezenta in crestere a Chinei in regiune numarandu-se printre principalele subiecte abordate in convorbirile oficiale,...