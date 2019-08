Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul local din Gibraltar a respins duminica o solicitare a SUA de a retine petrolierul iranian care se pregateste sa paraseasca apele sale teritoriale, justificand aceasta decizie prin faptul ca sanctiunile americane nu sunt aplicabile Uniunii Europene, transmite AFP, citata de Agerpres. ''In virtutea…

- Curtea Suprema din Gibraltar a autorizat joi petrolierul iranian retinut de la inceputul lunii iulie sa paraseasca apele acestui teritoriu britanic, in pofida cererii americane de a prelungi blocarea navei, suspectata ca ar intentiona sa-si livreze incarcatura Siriei, informeaza AFP. Iranul a garantat…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat vineri ca vor impune sancțiuni impotriva companiilor americane implicate in procesul prin care Statele Unite au vandut armament in valoare de 2,2 miliarde de dolari catre Taiwan, potrivit Reuters preluat de mediafax.Autoritațile chineze susțin ca au luat…

- O racheta scapata de sub control a lovit luni Cipru. Proiectilul de fabricație ruseasca a explodat intr-o zona muntoasa situata la 20 de kilometri de capitala Nicosia. Autoritațile cipriote au catalogat incidentul drept o consecința a disputei dintre Israel și Siria. O explozie urmata de un incendiu…

- Migrația continua sa dea batai de cap autoritaților italiene. In noaptea de vineri spre sambata, o nava cu 42 de oameni la bord a ajuns in portul Lampedusa, in ciuda interdicției impuse de guvern. Capitanul a fost arestat.

- Rusia a denuntat marti ca 'imprudente' si 'destabilizatoare' noile sanctiuni americane impotriva Iranului, acuzand Washingtonul ca incearca sa 'taie' caile de negociere asupra programului nuclear iranian, potrivit AFP. 'Autoritatile americane ar trebui sa se intrebe unde…

- Nava de agrement Hableany (Sirena), cu 33 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari la bord, s-a scufundat in Dunare in seara zilei de 29 mai dupa ce a fost lovita de vasul de croaziera sub pavilion elvetian 'Viking Sigyn', al carui capitan ucrainean a fost ulterior arestat.Pana…

- Capitanul navei de croaziera care s-a ciocnit cu ambarcatiunea de agrement scufundata in Dunare saptamana trecuta, la Budapesta, a mai comandat o nava implicata intr-un accident, au anuntat joi procurorii...