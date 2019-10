Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru a proteja Constitutia, democratia, integritatea noastra minima, (presedintele Donald Trump -n.red.) ar trebui demis", a declarat Joseph Biden intr-un discurs rostit in statul New Hampshire. "Presedintele Trump s-a inculpat singur prin obstructionarea justitiei, prin refuzul de a se conforma…

- Democratii din Congresul american responsabili cu ancheta in vederea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump au anuntat ca vor trimite o somatie pentru a obliga Casa Alba sa le puna la dispozitie documente legate de contactele administratiei cu Ucraina, informeaza AFP si Reuters. Ei…

- Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP."Ajung la concluzia ca ceea ce este pe cale sa se intample nu este o…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a acuzat marti pe alesii democrati din Congres, care au lansat o procedura de destituire a presedintelui Donald Trump, de 'tentative de intimidare' a diplomatilor pe care vor sa-i interogheze in acest caz, potrivit France Presse. Intr-o scrisoare adresata…

- Sefa Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi a anuntat marti prima etapa in vederea unei puneri sub acuzare oficiale a presedintelui Donald Trump, suspectat ca a solicitat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze afacerile fiului rivalului sau democrat Joe Biden. Doar doi presedinti…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocand atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din randul minoritatilor, informeaza AFP si Reuters. Textul motiunii,…