Elena Udrea face azi botezul fiicei sale

Elena Udrea face azi botezul fiicei sale Elena Udrea a revenit in tara dupa mai bine de 1 an petrecut in Costa Rica, iar acum se pregateste intens de botezul fiicei sale si a lui Adrian Alexandrov, micuta Eva Maria. Marele eveniment va fi, asa cum isi doreste Elena Udrea, unul cat se poate de discret, dar elegant si luxos.… [citeste mai departe]