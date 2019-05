Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru probleme judiciare din Camera Reprezentantilor, democratul Jerrold Nadler, i-a stabilit termen pâna luni dimineata procurorului general William Barr pentru a comunica membrilor Congresului raportul integral al procurorului special Robert Mueller asupra anchetei ruse,…

- O senatoare democrata din Massachusetts, Elizabeth Warren, a devenit vineri primul candidat la Casa Alba care a cerut începerea procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru obstrucționarea justiției, dupa ce raportul de 448 de pagini al procurorului special Mueller a…

- Raportul anchetei conduse de procurorul special Robert Mueller cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 a devenit disponibil online pe site-ul Departamentului de Justitie, in timp ce exemplare tiparite au fost trimise Congresului, transmite dpa. Raportul,…

- Procurorul special Robert Mueller ”nu il exonereaza in mod clar si explicit pe presedintele” Donald Trump in ancheta rusa, a declarat duminica presedintele Comisiei Jurdiciare din cadrul Camerei Reprezentantilor Jerry Nadler, care a primit o scrisoare in care secretarul Justitiei Bill Barr prezinta…

- Liderii democrati din Congresul Statelor Unite au cerut vineri ca raportul procurorului Robert Mueller privind suspiciunile de intelegere secreta intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump sa fie facut public, fara ca presedintele american sa aiba prioritate in accesul la acesta, relateaza…

- Fostul avocat personal al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, va fi audiat joi, in spatele usilor inchise, de Comisia pentru serviciile de informatii a Senatului, care investigheaza ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si orice eventuala complicitate a acesteia…

- Partidul Democrat american a depus un proiect de lege prin care cere ca raportul procurorului Robert Mueller cu privire la ”ancheta rusa” sa fe facut public si ca elemente de proba sa fie comunicate Congresului, relateaza Reuters prelutata de news.ro.Aceasta initiativa a democratilor, in Camera…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este de datoria ministrului Justitiei sa decida daca raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 trebuie sa fie facut public, relateaza AFP. Ancheta desfasurata de Robert Mueller,…