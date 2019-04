O comisie a Congresului american a angajat miercuri o procedura judiciara cu caracter obligatoriu pentru a obtine raportul integral al anchetei asupra ingerintei ruse in prezidentialele din 2016, potential daunatoare lui Donald Trump, in locul versiunii revizuite in prezent la Ministerul Justitiei, relateaza AFP.



"Vom lucra cu ministrul justitiei (Bill Barr) o scurta perioada in speranta ca ne va dezvalui raportul integral si documentele corespunzatoare", a declarat Jerry Nadler, presedintele democrat al Comisiei juridice din Camera Reprezentantilor.



"Daca asta nu functioneaza,…