- Opozitia democrata a agitat vineri spectrul unei "crize constitutionale" daca Donald Trump va folosi ca pretext publicarea unei note criticând FBI pentru a-i concedia pe principalii responsabili ai anchetei asupra ingerintei ruse în alegerile

- 'Nota a fost declasificata, vom vedea ce se va intampla', a afirmat el din Biroul Oval, ignorand avertismentele directorului FBI impotriva unei astfel de initiative. 'Ceea ce se petrece in tara noastra este o rusine (...) Multi ar trebui sa se jeneze de aceasta', a afirmat Trump, fara a…

- In cadrul unei convorbiri telefonice, Trump si Abe au 'convenit de asemenea asupra necesitatii de a accelera campania de presiune internationala maxima pentru denuclearizarea Coreei de Nord', a anuntat Casa Alba. Convorbirea are loc in contextul in care emisarul special al SUA pentru Coreea…

- In centrul infruntarii se afla o nota intocmita pornind de la informatii secrete de catre controversatul presedinte republican al Comisiei pentru Informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor, Devin Nunes. Obiectul il formeaza interceptarile FBI ale unui membru al echipei de campanie a lui Trump…

- Un memoriu parlamentar confidential agita apele la Washington. Este vorba despre un document intocmit de o comisie a Congresului condusa de un membru al Partidului Republican si care ar arata ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) ar fi comis abuzuri in privinta unor operatiuni de supraveghere ce aveau…

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Camerei Reprezentantilor Paul Ryan a salutat marti ”treaba buna” pe care o face adjunctul secretarului Justitiei Jef Sessions, Rod Rosenstein, pe care presedintele Trump ar cauta, potrivit unor informatii, sa-l destituie, relateaza Reuters.”Eu cred ca Rod Rosenstein face o treaba…

- Peste 20 de angajati ai Casei Albe au fost interogati in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila obstructonare a justitiei si o eventuala legatura a echipei lui Trump cu amestecul rus in alegerile prezidentiale, potrivit unui document care releva amploarea investigatiei,…

- Potrivit cotidianului american, Donald Trump ar fi dat in iunie 2017 ordinul ca procurorul special Robert Mueller sa fie destituit, insa consilierul juridic al Casei Albe Don McGahn ar fi refuzat, insa, abia dupa ce Don McGahn ar fi amenintat ca demisioneaza, s-ar fi razgandit Donald Trump, a dezvaluit…

- Potrivit celor patru surse anonime citate de The New York Times, Mueller a aflat de acest lucru acum cateva luni, dupa ce membrii echipei sale au interogat mai multi fosti si actuali oficiali de la Casa Alba, intr-o ancheta privind posibila obstructionare a justitiei de catre Donald Trump. Auzind ca…

- Dupa ce a fost luni intregi cand pro, cand contra, Donald Trump a afirmat miercuri ca este dispus sa fie audiat "sub juramant" de procurorul special Robert Mueller insarcinat cu ancheta rusa, care sta ca o sabie a lui Damocles deasupra presedintiei sale, scrie AFP.

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Presedintele american Donald Trump doreste sa stea de vorba cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova i...

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Donald Trump a refuzat sa spuna miercuri daca ar accepta sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in cadrul anchetei referitoare la Rusia, repetand ca nu a existat "nicio conspiratie" intre echipa sa de campanie si Moscova, in 2016, transmite AFP. Conform presei americane,…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP. Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…

- Procurorul general al Romaniei a anunțat ca a fost deschisa o ancheta in cazul brațarii dacice gasite la Optași Magura, in județul Olt, in urma unei percheziții domiciliare. Brațara, care dateaza din secolului I i. Hr., se afla in custodia Muzeului Național de Istorie unde este analizata de arheologi.…

- Procurorul special care conduce ancheta privind amestecul Rusiei in prezidentialele americane din 2016, a cerut documente financiare din partea Deutsche Bank, banca lui Donald Trump, scrie agentia France Presse, citand...

- O recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre administrația președintelui american Donald Trump va incuraja fanatismul și violența, fara sa serveasca procesului de pace intre israelieni și palestinieni, a avertizat duminica seara Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, si-a asumat responsabilitatea pentru continutul tweet-ului de sambata al presedintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in…

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje in care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei in alegerile prezidențiale americane,…

- Ancheta in cazul presupusei ingerinte ruse a fost impulsionata vineri prin inculparea lui Michael Flynn - fostul consilier pentru securitatea nationala al presedintelui american Donald Trump - care a...

- Potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat, șeful statului cubanez, 86 de ani, a votat intr-o secție din apropierea reședinței sale din vestul Havanei, iar apoi a discutat cu elevi care monitorizeaza in mod tradițional alegerile și cu locuitori ai capitalei.Opoziția ilegala nu…

- Hillary Clinton contesta legitimitatea scrutinului prezidential din anul 2016 si cere constituirea unei comisii independente pentru evaluarea impactului pe care l-au avut ingerintele Rusiei, numindu-l pe presedintele Donald Trump "naiv" si "marioneta" a Moscovei,

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a transmis o scrisoare Comisiei de ancheta parlamentara privind alegerile prezidențiale din 2009 prin care ii anunța pe senatori și deputați ca nu se va prezenta la audieri la ședința de...

- Președintele american Donald Trump a denunțat vineri "fantasmele dictatorului" de la Phenian, apreciind ca Asia nu poate fi luata ostatica de catre regimul nord-coreean, relateaza France Presse, citata de Agerpres. "Viitorul acestei regiuni și al minunaților sai locuitori nu pot fi luate ostatice de…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, avertizeaza ca legea vizand statutul magistratilor va afecta grav independenta justitiei si va institui un control politic asupra activitatii procurorilor, daca va fi aprobata de Parlament in forma propusa. Declaratia a fost facuta la un eveniment organizat…

- Procurorul special Robert Mueller a adunat suficiente probe pentru a-i inculpa pe Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, care a lucrat cu el in timpul campaniei, potrivit mai multor surse care sunt la curent cu…

- Procurorul special Robert Mueller a respins eforturile lui Paul Manafort de a evita arestul la domiciliu, argumentand ca este necesar ca fostul director de campanie al presedintelui Donald Trump sa ofere detalii suplimentare financiate despre acuzatiile din spatele cautiunii de 12 milioane de dolari…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-i pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate naționala al președintelui american Donald Trump, și pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

