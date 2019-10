Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile din Camera Reprezentantilor insarcinate cu ancheta doresc sa studieze "derularea evenimentelor, in special tentativele guvernului de a face presiuni asupra presedintelui ucrainean pentru ca acesta sa deschida o ancheta asupra fostului vicepresedinte Joe Biden sau ingerintei in alegerile…

- Democratii din Congresul american responsabili cu ancheta in vederea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump au anuntat ca vor trimite o somatie pentru a obliga Casa Alba sa le puna la dispozitie documente legate de contactele administratiei cu Ucraina, informeaza AFP si Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP, preluata de Agerpres. "Ajung la concluzia ca ceea ce este pe…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP. "Pe masura ce aflu din ce in ce mai mult in fiecare…

- Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP."Ajung la concluzia ca ceea ce este pe cale sa se intample nu este o…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de 6 ani, relateaza Reuters si media ucrainene,…

- Corespondenți ai presei franceze la Washington și New York confirma informațiile potrivit carora opoziția din Congresul american continua demersurile pentru o posibila destituire a lui Donald Trump, cu un an și ceva inaintea alegerilor prezidențiale la care actualul președinte și-a anunțat candidatura…

- Democratii din Congresul american au anuntat vineri deschiderea unei anchete parlamentare asupra alegerii vicepresedintelui Mike Pence de a se caza, cu prilejul unei vizite oficiale in Irlanda, intr-un club de golf care ii apartine presedintelui Donald Trump, relateaza AFP.