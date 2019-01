Stiri pe aceeasi tema

- 'Aveam intentia sa merg si sa vorbesc in fata comunitatii financiare mondiale la Davos. Inca este valabil, dar, daca shutdown-ul continua, nu voi merge. Planuisem sa merg, a fost un mare succes cand am mers. Avem o poveste grozava de spus', le-a declarat Trump reporterilor inainte de a parasi Casa…

- Democrații americani au preluat joi controlul Camerei Reprezentanților, marcand inceputul unei noi etape de opoziție fața de președintele american Donald Trump, care se confrunta acum cu un Congres divizat, scrie AFP.

- Demisia lui McGurk isi va face efectul pe 31 decembrie, a precizat acest responsabil sub acoperirea anonimatului, fara a furniza alte informatii. Potrivit mai multor media americane, el decisese sa renunte la postul sau in februarie, dar si-a dat demisia mai devreme dupa evolutiile neprevazute din…

- In cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile administratiei americane. Astfel, au transmis mesaje de celebrare a unitatii romanilor, presedintele Donald Trump, secretarul de stat Michael Pompeo si membri ai Congresului SUA. De asemenea, a fost introdusa…

- "Republicanii nu castiga si este din cauza unor voturi potential ilegale", a declarat Donald Trump pentru Daily Caller, la peste o saptamana dupa alegerile de la jumatatea mandatului in urma carora democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor. Florida a ordonat sambata o noua numaratoare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- In Statele Unite democratii au reusit sa obtina controlul Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor partiale care au avut loc ieri in Statele Unite, potrivit estimarilor. Republicanii, pe de alta parte, isi mentin majoritatea in Senat. Scrutinul a fost considerat si ca un test pentru politicile Administratiei…

- La doi ani dupa victoria socanta a lui Donald Trump - propulsat la Casa Alba fara cea mai mica experienta politica sau diplomatica -, americanii s-au prezentat in numar mare la sectiile de vot in intreaga tara. Potrivit estimarilor posturilor americane, democratii au preluat controlul asupra Camerei…