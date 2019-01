Stiri pe aceeasi tema

- Democratii au preluat joi controlul Camerei Reprezentantilor a SUA, in urma alegerilor de la jumatate de mandat desfasurate in luna noiembrie, marcand astfel inceputul unei noi perioade de opozitie impotriva presedintelui Donald Trump, ai carui republicani si-au pastrat totusi majoritatea in Senat,…

- „Ceea ce ei (democratii n.red.) incep sa constientizeze este ca nu vom semna nimic din legislatia lor, inclusiv (ceea ce priveste) infrastructura, pana cand nu vom avea o perfecta Securitate la Granita. SUA CASTIGA!'', a scris presedintele american pe Twitter, acuzandu-i totodata pe democrati ca…

- Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti de...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat miercuri ca Senatul SUA, care va fi controlat in continuare de Partidul Republican, va investiga politicieni democrati in cazul in care Camera Reprezentantilor va lansa anchete impotriva lui.Partidul Democrat din SUA, care a obtinut majoritatea in…

- In acest an, 55% dintre votante au declarat ca au sprijinit un democrat pentru Camera, comparativ cu 49% care au sustinut un democrat la alegerile de la mijloc de mandat din 2014. Per total, votantii au fost profund divizati in ce priveste performanta in functie a presedintelui Donald Trump, dar…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un "imens succes" electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat contro...

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- "In cadrul eforturilor noastre pentru a impiedica ingerintele pe Facebook in timpul alegerilor, suntem in contact permanent cu autoritatile insarcinate cu aplicarea legii, cu expertii externi si cu alte companii din intreaga lume", a informat Facebook intr-un comunicat."Duminica dimineata,…