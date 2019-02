Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul independent Bernie Sanders este, de fapt, al 10-lea candidat ce se lanseaza in lupta pentru a obține candidatura democratilor pentru alegerile prezidențiale din 2020. Surse informte afirma ca numarul solicitanților democrați la candidatura pentru lupta impotriva lui Donald Trump ar putea ajunge…

- Senatorul american Bernie Sanders a inregistrat un clip video prin care isi anunta candidatura la prezidentialele din 2020, a dezvaluit sambata site-ul de informatii Politico, relateaza AFP preluata de Agerpres. Data eventualei difuzari a acestui clip nu este fixata, a precizat Politico. Site-ul…

- Booker, in varsta de 49 de ani si fost primar al orasului Newark, devenit primul senator afro-american ce reprezinta statul New Jersey (nord-est), si-a anuntat candidatura intr-un mesaj video adresat sustinatorilor sai, concentrat pe inegalitatile economice si rasiale si difuzat in ziua in care in…

- Senatoarea democrata Kamala Harris, un critic al politicilor președintelui american Donald Trump privind imigrația, a informat luni ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA, care vor avea loc în 2020, relateaza site-ul agenției Reuters și postul BBC. Harris, în vârsta de…

- Senatul american a adoptat miercuri, cu unanimitate de voturi, dupa un secol de tentative esuate, un proiect legislativ prin care linsajele - executiile sumare devenite simbolul trecutului rasist al Statelor Unite - sunt declarate infractiuni federale, transmite AFP. Proiectul legislativ, cu o puternica…

- Secretarul apararii James Mattis a semnat ordinul pentru continuarea misiunii pana la 31 ianuarie, potrivit unui comunicat al Pentagonului. Desfasurarea armatei ar fi incetat, in lipsa ordinului de prelungire a misiunii, la jumatatea lui decembrie. Ordinul marcheaza o noua extindere a operatiunii…

- Bernie Sanders a mai candidat la funcția suprema in SUA și intentioneaza sa se prezinte din nou in 2020, cu condiția sa fie 'cel mai bine plasat' pentru a-l invinge pe republicanul Donald Trump, a declarat acesta pentru New York Magazine, transmite AFP. 'Daca apare altcineva care, dintr-un motiv…