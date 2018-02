Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor, aflata sub control republican, a aprobat marti inca o finantare pe termen scurt pentru guvernul american, care va ramane din nou fara fonduri la miezul noptii de joi daca Senatul nu va sprijini proiectul, transmite EFE, citat de AGERPRES. Citeste si: Tensiunile dintre…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi spune ca va deporta 600.000 de imigranti ilegali din Italia in situatia in care coalitia sa de centru-dreapta va castiga alegerile din 4 martie, scrie The Guardian. Berlusconi, in varsta de 81 de ani, a spus intr-un interviu TV ca imigratia este o "bomba sociala…

- Phenianul indeamna ONU sa salute imbunatatirea relatiilor in peninsula coreeana si sa denunte viitoarele manevre militare ale Statelor Unite si Coreei de Sud care ar putea sa conduca la esecul acestei detensionari, relateaza news.ro, citand AFP. Intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU…

- Primaria Orașului Panciu va acorda un stimulent financiar pentru tinerii care se casatoresc. Inițiativa aparține edilului Iulian Nica și fost propusa spre aprobare consilierilor locali in ședința ordinara din luna ianuarie. „Incepand cu anul 2018, Primaria Orașului Panciu va acorda un stimulent financiar…

- Iarna va dura inca sase saptamani in Statele Unite ale Americii, a "anuntat", vineri, marmota Phil din Punxsutawney (o mica localitate din statul Pennsylvania), ale carei previziuni meteorologice se bazeaza, potrivit traditiei, pe analiza propriei umbre, informeaza foxnews.com.

- Profitand de succesul ofertei sale Prime din perioada sarbatorilor, dar si de reforma fiscala votata in decembrie in Statele Unite, Amazon.com a inregistrat un profit trimestrial de aproape doua miliarde de dolari (1,6...

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Președintele Donald Trump a susținut, marți seara (ora Americii - n.r.), primul sau discurs despre Starea Uniunii, in care a pledat pentru incheierea programului Loteria Vizelor, prin care zeci de mii de oameni din toata lumea, inclusiv din Romania, obțin anual posibilitatea de a munci și de a se stabili…

- Potrivit datelor Oficiului pentru Statistica al Uniunii Europene (Eurostat), Produsul Intern Brut al statelor zonei euro a avut o crestere de 2,5- in anul 2017, cea mai mare inregistrata incepand din 2007 pana acum. La nivelul intregii Uniuni Europene, cresterea economica a fost de 2,6- in 2017. PIB-ul…

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.

- Presedintele Donald Trump va propune Congresului o cale de a accede la cetatenia americana pentru 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, a indicat joi Casa Alba.Donald Trump va cere totodata Congresului o finantare de 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui…

- Pe langa cele 25 de miliarde de dolari, Trump mai doreste un buget de cinci miliarde de dolari pentru alte programe privind securitatea frontierelor si acordarea dreptului de munca si de sedere pentru imigranti. Administratia Trump analizeaza ridicarea unui zid pe o distanta de 1.300 de kilometri,…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Leul incheie saptamana la un nou minim istoric in fata monedei unice europene, de 4,6614 lei/euro la cursul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), fata de 4,6514 le/euro cu o sedinta in urma. Moneda nationala a atins precedentul minim in fata euro imediat dupa demisia premierului Mihai Tudose, fara a…

- SUA nu vor construi niciodata un zid de-a lungul intregii granite intre Statele Unite si Mexic, a declarat miercuri seful de cabinet al Casei Albe, John Kelly, intr-o intalnire cu alesi democrati, relateaza dpa. Kelly a facut aceasta declaratie intr-o intalnire cu usile inchise cu reprezentanti…

- Un program care protejeaza de deportare sute de mii de tineri adusi ilegal in Statele Unite cand erau copii este "probabil defunct", a declarat presedintele american Donald Trump, acuzand Partidul Democrat de acest lucru, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Donald Trump a intrebat joi de ce Statele Unite ar vrea sa ia imigranti din Haiti sau din tarile africane, spunand ca unele sunt “tari de rahat”, potrivit unor surse citate de Reuters. Afirmatiile presedintelui american, facute la Casa Alba, au venit in conditiile in care senatorul democrat Dick Durbin…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile care denunța acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - au "un discurs care ne va

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Ninsori record intr-o localitate din Statele Unite. In orasul Erie din statul Pennsylvania s-a asternut un strat de zapada de... 134 de centimetri, dupa ce a nins doua zile consecutiv.E atat de multa zapada incat pana si autospecialele au ramas... blocate.

- Palestinienii au salutat joi votul Adunarii Generale a ONU care a adoptat cu o larga majoritate o rezolutie ce condamna recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza AFP. "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a aprobat, miercuri seara, versiunea finala a proiectului de reforma fiscala, legea urmand sa fie promulgata de presedintele Donald Trump, informeaza CNN.

- Un numar aproximativ de 258 de milioane de persoane sint migranți internaționali, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Cel mai mare numar de migranți internaționali, aproape 50 de milioane, traiesc in Statele Unite, noteaza Reuters. Din acest total, unul din zece este refugiat sau solicitant de azil,…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a 11-a saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA.Astfel, in Top 100 WTA, Sorana…

- Christian Pulisici, mijlocașul Borussiei Dortmund, a fost desemnat cel mai bun fotbalist din 2017 din Statele Unite. El a contribuit la cucerirea Cupei Germaniei de catre echipa sa de club și a inscris 5 goluri la naționala țarii sale, in meciurile din acest an din preliminariile Campionatului Mondial.…

- Aproximativ 3.900 de migranti ilegali au debarcat pe tarmurile Spaniei in noiembrie, a indicat luni agentia pentru frontierele Uniunii Europene, FRONTEX, precizand ca este vorba de un numar lunar record de cand au inceput inregistrarile in 2009, relateaza agentia DPA. Numarul este ''de trei ori mai…

- Criptomoneda Bitcoin a stabilit, luni, un nou record, depașind contația de 18.000 de dolari, în prima zi de tranzacționare pe o bursa de schimb globala.Totuși, interesul uriaș a aratat însa și vulnerabilitațile sistemului, pentru ca site-ul Cboe, una dintre cele doua platformele…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Camera Reprezentanților, apoi Senatul au adoptat joi seara o prelungire, timp de doua saptamani, pana la 22 decembrie, interval care ofera timp suplimentar președintelui american, majoritații republicane și opoziției democrate de a negocia parametrii importanți ai bugetului pentru 2018.Democrații…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Administratia Emmanuel Macron va cere marti Consiliului ministrilor europeni de Finante sa analizeze proiectul de reforma fiscala adoptat in Congresul SUA, avertizand ca exista riscul penalizarii companiilor europene. "Daca acest proiect se va concretiza, exista riscul aparitiei unor dificultati…

- Romania, te iubesc! a prezentat, duminica, povestile de succes ale romanilor ce pun bazele urmatorilor 100 de ani, romani care gandesc in viitor si isi doresc sa faca o schimbare vizibila in jurul lor, romani care au inteles ca schimbarea incepe cu ei si din ei. Echipa Romania, te iubesc! a realizat…

- Presedintele Donald Trump a obținut o prima victorie legislativa. Senatul a aprobat, la limita, planul de reforma fiscala, cu 51 de voturi pentru, 49 contra. Considerat de catre republicani ca „cel mai ambitios plan fiscal din ultimele trei decenii”, reforma este criticata de democrați…

- Senatul SUA a aprobat planul de reforma fiscala: reduceri substantiale de impozite pentru companii, facilitati modeste pentru persoane fizice si familii. Proiectul de lege va afecta grav sistemul medical ,,Obamacare" Proiectul de reforma fiscala a fost aprobat cu 51 de voturi pentru…

- Garry Kasparov (54 de ani), marele jucator de sah originar din Rusia, a vizitat pentru prima oara Romania, ca invitat special al unei conferinte organizate marti de Profit.ro la Hotel Marriott din Capitala. Kasparov a facut o paralela intre lumea afacerilor si sportul de pe tabla cu 64 de patratele,…

- Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk. „Cresterea pare sa se datoreze retailului”, sustine Brian Kelly, director general al BKCM, o firma de investitii specializata in macroeconomie si activitati…

- Vanzarile online de Thanksgiving si Black Friday din Statele Unite au crescut cu 17,9% fata de anul trecut, si au atins un nivel record de 7,9 miliarde de dolari. Astfel, cumpărătorii au profitat de discounturile generoase pentru a face achiziţii prin intermediul dispozitivelor mobile,…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a adoptat joi reforma fiscala promisa de presedintele Donald Trump, accentuand presiunea pentru urmatoarea etapa, din Senat, unde insa majoritatea republicana este mai putin fiabila, scrie AFP.

- Poliția slovaca a reținut 78 de imigranți ilegali, probabil imbarcați in Romania, in doua camioane la Zilina, in nordul țarii, a afirmat marți o purtatoare de cuvant a poliției, Denisa Baloghova, informeaza agenția chineza de presa Xinhua. "Ofițerii de poliție le-au cerut…

- Ambasada S.U.A., Biblioteca Nationala a Romaniei si Biblioteca Județeana „Octavian Goga”-Cluj organizeaza vernisajul expozitiei de desen „Native American Art: an Ink Perspective”. Cu ocazia acestei expoziții, se sarbatorește „Luna Patrimoniului Cultural Nativ-American”, noiembrie fiind dedicata, in…

- Un cutremur de peste 7 grade s-a produs, duminica, la granita dintre Iran cu Irak. Serviciul de monitorizare geologica din Statele Unite (USGS) a anunțat inițial ca magnitudinea seismului a fost de 7,2 grade. Ulterior, și-a revizuit estimarea la 7,3. Un seism cu magnitudinea de 7,3 grade…

- In doar 13 ore, au fost vandute produse in valore de 18 miliarde de dolari. Anul trecut, in 2016, in 24 de ore, vanzarile nu au atins 18 miliarde de dolari. Potrivit Digi24, tranzacțiile au fost realizate numai in magazine online, care aparțineau unui anumit grup (Alibaba). Acest grup a oferit…