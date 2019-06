Responsabilul interimar al autoritatilor americane de frontiera, John Sanders, si-a inaintat demisia, in plina polemica asupra conditiilor de detentie a minorilor intr-unul din centrele din subordinea sa, a relatat marti presa din Statele Unite, potrivit AFP.



Site-ul de informatii Axios a publicat un mesaj difuzat luni agentilor serviciului Customs and Border Protection (CBP) in care John Sanders informa ca va parasi postul la 5 iulie.



Retragerea sa intervine la cateva zile dupa ce Human Rights Watch a publicat un sever raport asupra situatiei a 250 de minori izolati detinuti…