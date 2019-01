SUA, declarare stare de urgenţă. Donald Trump, precizare "Solutia cea mai usoara pentru mine este sa declar starea de urgenta nationala", dar "nu voi face asta atat de repede, deoarece Congresul este cel care trebuie sa o faca", a declarat Donald Trump cu prilejul unei mese rotunde pe tema securitatii la frontiere. Niciun compromis nu pare sa se intrevada intre presedintele american, care doreste finantarea cu 5,7 miliarde de dolari a unui zid impotriva migrantilor la frontiera cu Mexicul, si democrati, care se opun cu fermitate proiectului. Confruntarea a dus la paralizarea a circa un sfert din institutiile guvernamentale si circa 800 de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

