Stiri pe aceeasi tema

- SUA declanșeaza razboiul comercial cu Europa in 18 octombrie. Adminstrația Trump publica lista cu produse din UE care vor fi suprataxate Administratia Trump a anuntat joi tarife de 25% pentru produse ca vinul frantuzesc, branza italiana si whisky-ul scotian din malt, dar a exceptat vinul italian, pastele…

- În disputa privind subvențiile europene ale Airbus, guvernul SUA strânge șurubul. La câteva ore dupa hotararea favorabila a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Washingtonul prezinta o lista de opt pagini cu produsele din Europa, care vor fi taxate vamal în plus, pâna…

- Statele Unite vor impune din 18 octombrie taxe vamale suplimentare de 10% pentru avioanele Airbus si de 25% pentru produse din Uniunea Europeana, inclusiv whisky din Scotia si Irlanda, vin din Franta si branzeturi din diverse regiuni, transmite Reuters. Anuntul vine dupa ce miercuri Statele…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a autorizat miercuri Washingtonul sa impuna sancțiuni anuale de aproape 7,5 miliarde de dolari pentru bunuri și servicii europene, ca represalii pentru ajutoarele acordate Airbus, scrie AFP.Este cea mai aspra sancțiune impusa vreodata de OMC. Statele Unite…

- Statele Unite au obtinut aprobarea de a impune tarife vamale suplimentare ce ar urma sa se aplice unor importuri de bunuri din Uniunea Europeana cu o valoare comerciala anuala de aproximativ 7,5 miliarde dolari pentru ceea ce Washingtonul considera a fi subventii legale acordate de Uniunea Europeana…

- Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 195,9 milioane de euro (plus 22,9%), rezultand un excedent de 834,8 milioane de euro.Exporturile de porumb au totalizat 532,031 milioane de euro, reprezentand 1,5% din total exporturi, iar cele de grau si meslin 450,419 milioane de…

- Conform statisticii, in anul 2017 in unitatile de cazare turistica din Romania erau 338.791 paturi, fata de 326.098 paturi in 2016, in timp ce in Bulgaria erau 348.724 paturi, comparativ cu 328.264 paturi in anul 2016.Dupa acest indicator, Romania se situa in anul 2017 cu mult in urma tarilor…

- Franta, Marea Britanie si Germania au exprimat preocupare, vineri, in legatura cu decizia Statelor Unite de a-l sanctiona pe ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, anunta Ministerul francez de Externe, citat de agentia Reuters relateaza mediafax."Consideram ca toate canalele diplomatice…