SUA: Decese misterioase ale unor persoane care au purtat brăţări portocalii de hârtie Trei persoane au fost gasite decedate din cauze necunoscute si alte patru au fost spitalizate in orasul american Pittsburg, toate victimele avand in comun faptul ca au purtat niste bratari portocalii de hartie, date de obicei participantilor la intrarea la unele evenimente, relateaza agentia Xinhua. Incidentul a fost semnalat de un barbat printr-un apel la numarul american de urgenta 911 in noaptea de sambata spre duminica. La fata locului, intr-un apartament, au fost gasite cinci dintre victime, inca una in liftul cladirii si a sasea victima pe o strada din apropiere. Starea celor spitalizati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

