Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au afirmat vineri ca sunt de acord cu rivalii lor rus si chinez asupra unui punct cheie al negocierilor de pace din Afganistan, si anume retragerea trupelor straine din aceasta tara, relateaza AFP potrivit Agerpres. Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit…

- Statele Unite au inceput sa desfașoare pe orbita elemente ale sistemului lor de aparare aeriana, capabile sa lanseze atacuri preventive asupra unor ținte din Rusia și China, dar și din orice țara a lumii! Este informația zilei la Moscova, unde analiști și politicieni s-au grabit sa o comenteze,…

- Kurt Volker, reprezentantul special al SUA pentru Ucraina, a calificat luni anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia o 'zi trista' si a reiterat opozitia Statelor Unite, in contextul in care Rusia celebreaza in aceasta zi cinci ani de la producerea evenimentului, potrivit dpa. 'Este…

- Fara pretenții de hegemonie Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a detaliat astazi poziția, perspectivele și acțiunile țarii sale in fața conflictelor, provocarilor și a altor probleme de interes mondial, precum și dezvoltarea relațiilor internaționale La o conferința de presa, Yi a spus ca Beijingul…

- Pentagonul dorește sa extinda utilizarea inteligenței artificiale (IA) în razboi, și subliniaza ca va avea grija sa foloseasca aceasta tehnologie respectând cu valorile Statelor Unite, se arata în prima strategie americana privind utilizarea inteligenței artificiale în domeniul…

- Rusia va ieși din tratatul Forțelor Nucleare Intermediare în șase luni, ca raspuns simetric la retragerea Statelor Unite, a declarat miercuri ministrul de externe Sergei Lavrov, citat de Interfax și Reuters.Anunțul lui Lavrov vine în condițiile în care Vladimir Putin a spus,…

- Senatul SUA a votat luni un amendament prin care se opune retragerii trupelor americane din Siria si Afganistan, in urma anuntului facut de presedintele Donald Trump care a solicitat retragerea militara din aceste doua tari, relateaza Associated Press. Senatul a votat cu 70-26 in favoarea…

- „Suntem alaturi de SUA si pozitia comuna a NATO: incalcarea Tratatului INF de catre Rusia ridica riscuri semnificative pentru securitatea euro-atlantica. Autoritatile ruse ar trebui sa ia masuri pentru a reveni la respectarea completa si verificabila a tratatului in urmatoarele 6 luni", este mesajul…