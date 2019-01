SUA: Dana White părăseşte administraţia Trump „Multumesc pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o aceasta administratie de a lucra alaturi de secretarul Mattis, militarii nostri si civilii care lucreaza alaturi de ei. A fost o onoare si un privilegiu. Ramaneti in siguranta si Dumnezeu sa va binecuvanteze”, a postat Dana White pe Twitter. Anuntul ei vine in ultima zi atat a fostului sef al Pentagonului Jim Mattis, cat si a lui Brett McGurk, trimisul special al presedintelui pentru lupta impotriva gruparii Statul Islamic. Dana White s-a alaturat echipei de la Departamentul Apararii dupa ce a lucrat in Franta pentru Alianta Renault-Nissan,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va reevalua situatia din Siria si probabil va incetini ritmul retragerii trupelor americane din aceasta tara, a declarat senatorul republican Lindsey Graham, presedintele Comisiei Fortelor Armate din Senatul SUA, dupa intalnirea cu liderul de la Casa Alba,…

