Actualul favorit democrat in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, a promis joi, daca va fi ales in 2020, sa organizeze in Statele Unite un summit mondial asupra valorilor democratice, maltratate, in opinia sa, de Donald Trump, relateaza AFP.



Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a prezentat la New York marile linii ale politicii externe pe care o va aplica in calitate de presedinte. Aceasta s-ar "baza pe obiective clare si strategii sanatoase, si nu pe accese de furie pe Twitter", a subliniat el, referindu-se la numeroasele mesaje postate de miliardarul republican pe reteaua sociala.

