SUA dă ultimatum Turciei să renunțe la achiziția sistemelor rusești de apărare antiaeriană S-400 SUA au avertizat Turcia ca ii va expulza pe piloții turci care se antreneaza pe teritoriul american daca nu renunța pana la sfarsitul lui iulie la achizitia sistemelor rusesti de aparare antiaeriana S-400. SUA considera incompatibile sistemele rusești S-400 cu noul avion american F-35, pe care Ankara vrea de asemenea sa-l cumpere. Pilotii turci se antreneaza in prezent in SUA pe F-35, potrivit AFP, citat de Agerpres. De asemenea, Turcia a fost avertizata ca vor fi anulate acordurile de subcontractare atribuite unor intreprinderi turce pentru fabricarea de F-35 vor fi anulate, a declarat Ellen… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA au anuntat vineri ca ii dau Turciei termen pana la sfarsitul lui iulie pentru a renunta la achizitia de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, pe care ele le considera incompatibile cu noul lor avion F-35 pe care Ankara vrea de asemenea sa-l

- Daca pana la 31 iulie Turcia nu renunta la sistemele S-400, pilotii turci care se antreneaza in prezent in SUA pe F-35 vor fi expulzati si acordurile de subcontractare atribuite unor intreprinderi turce pentru fabricarea de F-35 vor fi anulate, a declarat pentru presa adjuncta secretarului american…

- SUA au anuntat vineri ca ii dau Turciei termen pana la sfarsitul lui iulie pentru a renunta la achizitia de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, pe care ele le considera incompatibile cu noul lor avion F-35 pe care Ankara vrea de asemenea sa-l cumpere, informeaza AFP. Daca pana la 31 iulie…

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 starnesc ingrijorare, in conditiile in care Washingtonul a atentionat in mod ferm ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte…

- Vicepresedintele turc Fuat Oktay a declarat duminica, referitor la un acord care a tensionat legaturile dintre aliatii NATO, ca Turcia nu se va supune niciodata sanctiunilor SUA privind intelegerea de a cumpara sisteme de aparare rusesti S-400, conform news.ro.Washingtonul a spus ca sistemele…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a avertizat vineri ca Statele Unite se pregatesc de o retragere a Turciei din programul de producție al aeronavei invizibile F-35 în cazul în care Ankara nu va renunța la achiziționarea de sisteme rusești de aparare anti-racheta S-400, relateaza…

- "In asteptarea unei decizii fara echivoc din partea Turciei, care trebuie sa renunte la sistemul S-400, livrarile si activitatile legate de operationalizarea capacitatii avioanelor F-35 ale Turciei au fost suspendate", potrivit unui purtator de cuvant al Pentagonului, locotenent-colonelul Mike Andrews,…

- In incercarea de a descuraja achizitionarea de catre Ankara a sistemelor antiracheta rusesti S-400, Pentagonul a anuntat luni suspendarea tuturor livrarilor catre Turcia de echipamente, precum si a activitatilor ce vizeaza capacitatea operationala a avioanele de vanatoare invizibile F-35. 'In…