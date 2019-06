Stiri pe aceeasi tema

- O harta electorala - acuzata de o diminuare a influentei votului afroamerican - nu va putea fi folosita in scrutinuri stranse prevazute in toamna in Virginia, un stat-cheie din estul Statelor Unite, a hotarat luni Curtea Suprema, relateaza news.ro.Acest ”templu” al dreptului american, grijuliu…

- Curtea Suprema a Spaniei a decis marti sa suspende, ca masura de precautie, exhumarea ramasitelor pamantesti ale dictatorului Franco din mausoleul sau, perioada necesara pentru ca recursul in justitie al familiei sa poata fi examinat de fond, informeaza AFP si Reuters. Aceasta exhumare, ce…

- Boris Johnson, candidat declarat la postul de premier al Marii Britanii dupa plecarea Theresei May, va trebui sa raspunda in fața justiției, fiind acuzat de lansarea de minciuni in campania electorala, precum și dupa referendumul din iunie 2016 privind Brexitul. Intr-un comunicat oficial dat publicitații…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat marti ca prefera diplomatia, insa situatia prezenta nu este pregatita pentru discutii, a relatat agentia IRNA, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Fortele de securitate ale Venezuelei i-au impiedicat pe parlamentarii opozitiei sa intre in cladirea Parlamentului pentru sesiunea de marti, la o saptamana dupa ce Curtea Suprema a ridicat imunitatea mai multor parlamentari, informeaza Reuters.

- Ministerul de Externe rus a respins vineri concluziile raportului mult asteptat al procurorului special al SUA Robert Mueller si considera ca acesta nu a reusit sa prezinte nicio dovada privind un amestec al Rusiei in alegerile din 2016 din SUA, relateaza agentiile de presa ruse citate de Reuters.…

- Hugo Carvajal, fostul sef al serviciilor secrete militare din Venezuela despre care Washingtonul considera ca are informatii valoroase despre presedintele Nicolas Maduro, a fost trimis la inchisoare sambata de catre Curtea Suprema a Spaniei, pe fondul unei cereri de extradare a SUA, a informat un…

- Hugo Carvajal, fostul sef al serviciilor secrete militare din Venezuela despre care Washingtonul considera ca are informatii valoroase despre presedintele Nicolas Maduro, a fost trimis la inchisoare sambata de catre Curtea Suprema a Spaniei, pe fondul unei cereri de extradare a SUA, a informat un purtator…