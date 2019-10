Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren a anuntat vineri ca a adunat 24,6 milioane de dolari in trimestrul al treilea, mai mult decat favoritul primarelor democrate, Joe Biden, pe care il taloneaza de acum in sondaje, noteaza AFP. Senatorul independent Bernie Sanders, al treilea in cursa…

- Bernie Sanders, unul din candidatii democrati la presedintia Statelor Unite, a strans 25,3 milioane de dolari in trimestrul al treilea din 2019 pentru campania sa vizand Casa Alba, acumuland 1,4 milioane de donatii individuale si depasind cele 18 milioane de dolari colectate in trimestrul al doilea,…

- Senatoarea americana Elizabeth Warren, o stea in ascensiune in alegerile primare democrate in vederea desemnarii adversarului lui Donald Trump in 2020, l-a depasit usor pe fostul vicepresedinte Joe Biden, potrivit unui sondaj, o premiera pentru aceasta progresista care poarta o campanie de teren dinamica…

- Pentru prima data in cursa democrata pentru Casa Alba, senatoarea progresista Elizabeth Warren il depaseste potrivit unui sondaj pe fostul vicepresedinte Joe Biden in Iowa, stat-cheie pentru ca va fi primul care va vota in cursul primarelor, noteaza AFP. Elizabeth Warren, cu 22% din intentiile…

- Favoritul in alegerile primare democrate Joe Biden s-a aratat ofensiv in a treia dezbatere democrata, atacandu-si principalii rivali, senatorii Elizabeth Warren si Bernie Sanders, fara sa se lase destabilizat de atacuri ale unor candidati mai ”mici”, relateaza AFP.

- Favoritul alegerilor primare democrate, Joe Biden, s-a aratat ofensiv joi in cadrul unei dezbateri televizate, atacandu-si principalii rivali, senatorii Elizabeth Warren si Bernie Sanders, fara a se lasa destabilizat de atacurile candidatilor mai putin importanti, relateaza AFP. Dupa o…

- Analiștii americani experimentați considera ca 2020 poate fi anul în care Elizabeth Warren va obtine nominalizarea Partidului Democrat pentru a candida la presedintie și pentru a încerca sa evite realegerea actualului președinte al SUA, Donald Trump, scrie Rador, citând Folha Online.…

- Numarul turistilor care au vizitat Turcia a crescut in trimestrul doi din 2019 cu 15%, la aproape 13 milioane, dupa un avans de 8,5%, la 6,64 milioane in precedentele trei luni, a anuntat Institutul National de Statistica (TurkStat), informeaza site-ul ahvalnews.com, potrivit Agerpres.De asemenea,…