SUA: Cu o zi înainte de vot, avertisment împotriva tentativelor de ingerinţe externe Alegatorii americani au fost avertizati luni seara impotriva tentativelor unor entitati straine de a perturba scrutinul de marti, intr-un comunicat al mai multor ministere si sefi ai agentiilor americane de informatii, dand asigurari ca, pana in prezent, nu exista indicii ca ar fi fost compromisa infrastructura de vot, relateaza AFP. "Americanii trebuie sa fie constienti de faptul ca actori straini - Rusia in special - continua sa incerce sa influenteze opinia publica si parerile alegatorilor prin intermediul unor actiuni destinate sa provoace discordie", au afirmat in documentul comun ministrii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

