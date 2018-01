Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita ”sa reactioneze rapid si in mod adecvat”. scrie The Associated Press. Trump s-a declarat, intr-un interviu difuzat in weekend, iritat de politica comerciala a…

- Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei , precum si noua companii, potrivit Rador. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de…

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat luni, la Tel Aviv, ca Washingtonul nu va mai certifica respectarea de catre Iran a acordului in domeniul nuclear, transmite DPA."Acordul nuclear privind Iranul este un dezastru, iar Statele Unite ale Americii nu vor mai certifica aceasta intelegere…

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…

- "De cand a fost aprobat in prima lectura (6 octombrie 2017), documentul, desi a suferit anumite corectii, si-a pastrat principala orientare - de a confirma, prin intermediul legislatiei, politica Kievului pentru solutionarea "problemei din Donbas" prin utilizarea fortei. In esenta, Porosenko primeste…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Un judecator a spus ca politia i-a pus sub acuzare pe Wa Lone, in varsta de 31 de ani, si Kyaw Soe Oo, in varsta de 27 de ani, pentru ca au incalcat Official Secrets Act, lege potrivit careia este pedepsita orice persoana care „obtine, aduna, inregistreaza sau publica orice document sau informatie…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Mesajul trimis de Departamentul de Stat al SUA prin care atentioneaza Parlamentul Romaniei cu privire la modificarea Legilor Justitiei reprezinta o schimbare de raportare a administratiei americane la problemele Europei de Est. De aceea, imediat dupa aceasta schimbare, Donald Trump a vorbit…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Exprimandu-si 'sprijinul fata de respectarea deplina a suveranitatii si a integritatii teritoriale a Ucrainei', presedintele francez si cancelarul german 'subliniaza ca nu exista o alta solutie decat o reglementare exclusiv pasnica a conflictului' si 'isi reafirma atasamentul fata de punerea integrala…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul apararii, astfel incat Kievul sa poata asigura "suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP preluat de agerpres. Anuntul a fost facut la…

- Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa ce Uniunea Europeana a prelungit, la randul sau, pentru sase luni severele sanctiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in conflictul care devasteaza estul Ucrainei de peste trei ani si jumatate."Statele Unite au decis sa furnizeze…

- Uniunea Europeana a prelungit in mod oficial joi, cu sase luni, sanctiunile economice impotriva Rusiei pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, relateaza AFP. Consiliul UE, instanta care reuneste cele 28 de state membre, "a prelungit sanctiunile economice care vizeaza sectoare specifice…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Un raport al think-tank-ului american Rand afirma ca Statele Unite ale Americii ar putea, in anumite circumstante, sa piarda un razboi cu Rusia sau cu China si nu ar putea apara tarile baltice, nici chiar impreuna cu fortele NATO, in cazul unei agresiuni rusesti care ar repeta scenariul din Ucraina,…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbrațișat joi propunerea liderului social-democraților germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de 'Statele Unite ale Europei', șefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- Ucraina nu si-a indeplinit obligatiile fata de NATO, incalcand grav drepturile minoritatilor prin adoptarea noii legi a educatiei, a declarat miercuri la Bruxelles ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite MTI. El a reiterat totodata apelul la stavilirea migratiei, demers in care in opinia…

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian.Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…

- "Noi condamnam atat nesabuinta nucleara a Coreei de Nord, cat si comportamentul provocator al colegilor nostri americani. Exista un sentiment ca ei (Statele Unite) l-au provocat in mod deliberat pe (liderul nord-coreean) Kim Jong-Un, pentru a-l face sa intrerupa pauza si sa prinda momeala", a spus…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat vineri desfașurarea "într-un viitor foarte apropiat" a unor referendumuri pe tema aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana și la NATO. El se declara ferm convins ca populația se va pronunța în favoarea intrarii în UE…

- Coreea de Nord a afirmat ca racheta testata in dimineata zilei de miercuri este un nou tip de racheta balistica intercontinentala care poate ajunge peste tot pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, scrie...

- "Recunoaștem, impreuna cu prietenii noștri din Europa, amenințarea activa pe care o reprezinta Rusia renascuta", a declarat secretarul de stat intr-un discurs pe tema relațiilor americano-europene, inainte de un turneu pe Vechiul Continent saptamana viitoare. El va participa printre altele la o reuniune…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- "Am citit raspunsul celor doi derbedei aflati in fruntea Parlamentului la declaratia Departamentului de Stat al SUA. Atat tonul cat si continutul sunt de o gravitate extrema si parca venite din alte timpuri... cele in care "agenturilii straine" erau de vina pentru tot ce se intampla rau la noi. SUA…

- Un comunicat scurt, de doar cateva predicate – cu privire la modificarea in Parlament a legilor Justiției de catre PSD-ALDE -, semnat de purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA , a dat foc la țara. Acolo se zice, in limba engleza și negru pe alb: ”We urge the Parliament of Romania to…

- La ora actuala este posibil un „scenariu apocaliptic” al evolutiei situatiei din Peninsula Coreea, dar Rusia spera ca ratiunea va prevala între partile implicate, a declarat luni ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov. „Exista posibilitatea unui scenariu…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agentia de informatii sud-coreeana, intr-o reuniune cu usile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Rusia vrea sa realizeze pe linia de contact din Donbas noua frontiera dintre Rusia și Ucraina, a declarat Leonid Kucima, fostul presedinte la Ucrainei, si reprezentantul Kievului în grupul de contact tripartit pentru pacificarea Donbasului, scrie paginaderusia.ro Comentand cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin afirma ca acuzatiile privind legaturile lui Paul Manafort, seful fostei echipei de campanie electorala a lui Donald Trump, cu Moscova sunt inventate de oponentii presedintelui american ca o arma impotriva lui Trump, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Statele Unite poarta o responsabilitate speciala pentru comportamentul regimului ucrainean si indulgenta fata de neonazisti, a declarat marti ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Nu va surprinde pe nimeni. Statele Unite poarta o responsabilitate speciala…

- Pe 12 iulie 2016 Consiliul European adopta Directiva (UE) 2016/1164 cunoscuta ca “Directiva ATAD” ce prevedea implementarea de catre statele membre cel tarziu la 1 ianuarie 2019 a unor masuri de combatere a planificarii fiscale, ca raspuns a eforturilor OECD in contracararea BEPS (Base Erosion Profit…

- „În Statele Unite ale Americii suntem martorii începutului noului razboi hibrid al sec. 21 – ciberatacuri, dezinformari, scheme financiare, manipulari în social media și corupție – o combinație de arme în fața carora Vestul înca nu a gasit instrumente…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat miercuri, la fel ca in fiecare an dupa 1991, o rezolutie prin care face apel la Statele Unite ale Americii sa ridice embargoul economic si financiar impus Cubei, in timp ce SUA au votat impotriva, cerand progrese democratice din partea Havanei, transmite AFP.Rezolutia,…