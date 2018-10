SUA. Cory Booker, senator, tinta unui atentat

Stiri pe aceeasi tema

- Presa americana citeaza surse din politie care au declarat ca pachetul a fost livrat la adresa restaurantului joi dimineata, iar localul era gol la acea ora. Daca se dovedeste ca are legatura cu celelalte pachete trimise in ultimele zile liderilor democrati si redactiei CNN, acesta va fi…

- Un pachet suspect - similar cu cele trimise catre fostul președinte Barack Obama, fostul secretar de stat Hillary Clinton, miliardarul George Soros și CNN - a fost trimis pe adresa restaurantului din New York a cunoscutului actor Robert de Niro, scrie Digi24.ro.

- Presedintele Statelor Unite promite investigații aprofundate in cazul seriilor de alerte cu bomba de ieri. Donald Trump condamna tentativele de atac asupra fostilor oficiali americani Barack Obama si Hillary Clinton, dar si asupra postului de televiziune CNN.

- Liderii democrati din Congresul american l-au acuzat miercuri pe Donald Trump ca sprijina violenta, dupa trimiterea unor bombe artizanale adresate lui Barcak Obama, Hillary Clinton, canalului CNN si altor personalitati frecvent criticate de presedinte, relateaza AFP. Apelul la adunare lansat de Donald…

- Casa Alba a condamnat miercuri tentativele de atacuri cu dispozitive explozive asupra fostului presedinte Barack Obama si fostului secretar de stat Hillary Clinton, transmite dpa. ''Aceste acte care terorizeaza...

- Barack Obama, Hillary Clinton, Meryl Streep sau Robert De Niro. Sunt doar cativa dintre cei care s-au lasat fotografiati de Brigitte Lacombe. Artista a venit cu o expozitie in premiera in Romania, care a deschis Festivalul National de Teatru din Bucuresti.

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020, scrie Mediafax."In…

