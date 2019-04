"Actele de perfidie" ale Seulului "ne-au dezamagit foarte mult" si reprezinta o "provocare militara", a declarat un purtator de cuvant al comitetului de reunificare al Coreii de Nord citat de agentia de presa de stat KCNA, citata de DPA. Exercitiile sunt o alternativa la scara redusa a manevrelor de mare amploare Max Thunder, organizate de SUA si Coreea de Sud in fiecare an incepand din 2009. Cele doua tari au anuntat de asemenea suspendarea mai multor exercitii militare majore comune pe parcursul anului trecut, inclusiv Foal Eagle si Key Resolve in martie, ca parte a unor eforturi diplomatice…