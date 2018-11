Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba, dupa o zi de incertitudine, a confirmat miercuri ca Mira Ricardel, consilierul adjunct pe probleme de securitate nationala a SUA, isi paraseste pozitia, la o zi dupa ce Prima Doamna Melania Trump a cerut public demisia acesteia, dar va ramane in administratie, transmite CNN.

- Melania Trump s-a certat cu Mira Ricardel in timpul turneului pe care l-a efectuat in octombrie in Africa, iar biroul Primei Doamne a luat masura iesita din comun de a difuza un comunicat in sensul ca Ricardel ar trebui destituita. Desi istoric este un fapt comun ca primele doamne sa exercite presiuni…

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a cerut concedierea consilierei adjuncte pentru securitate nationala a sotului ei, presedintele Donald Trump, in urma unei dispute avute cu aceasta, relateaza miercuri BBC si Reuters. Melania Trump s-a certat cu Mira Ricardel in timpul turneului pe care…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a declarat joi favorabil ideii ca statele UE sa poata alege intre primirea refugiatilor si oferirea unor contributii financiare pentru gestiunea migratiei si pentru proiecte de dezvoltare in Africa, in opinia sa aceasta fiind o solutie pentru…

- Ministrul de externe grec, Nikos Kotzias, si-a prezentat miercuri demisia dupa o disputa in guvernul de coalitie condus de Alexis Tsipras in legatura cu acordul recent privind redenumirea statului Macedonia, au informat serviciile prim-ministrului elen, relateaza AFP si Reuters.'Premierul…

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…

- Presedintele american Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump se vor deplasa in Florida unde vor vizita regiunea Florida Panhandle (nord-vestul statului Florida), grav afectata de uraganul Michael, a anuntat Casa Alba, aceasta fiind prima vizita a presedintelui american in regiune dupa distrugerile…

- Pretedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a discutat cu directoarea Goldman Sachs Dina Powell, o fosta consiliera a sa, despre o eventuale nominalizare la succesiunea lui Nikki Haley in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU, relateaza Reuters, relateaza News.ro.Trump…