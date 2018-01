Stiri pe aceeasi tema

- Polonia nu va face nicio concesie in diferendul sau cu Uniunea Europeana (UE) pe tema reformelor din sistemul judiciar, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, transmite Reuters.

- Secretarul de stat American Rex Tillerson, a pus la colț din nou Rusia pentru atacurile cu arme chimice care continua in Siria, acolo unde regimul Bashar al Assad, in lipsa de alte resurse, lovește enclavele controlate de catre opoziție cu arme chimice, omorand civili și militanți deopotriva.

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand…

- Marți, la New York a avut loc o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, convocata la inițiativa Rusiei pentru a discuta situația privind utilizarea armelor chimice in Siria. Reprezentantul permanent al Rusiei, Vasili Nebenzia, a spus in discursul sau ca acest subiect este „prea important…

- Secretarul de Stat american, Rex Tillerson, va discuta cu aliati europeni si arabi despre strategia Statelor Unite de stabilizare a Siriei, anunta surse diplomatice, conform site-ului Ynetnews.com.

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a cerut marti Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva sa impotriva luptatorilor kurzi din enclava Afrin, in nord-vestul Siriei, despre care oficialul american a afirmat ca a stopat intoarcerea pasnica a refugiatilor si s-ar putea dovedi o ocazie de…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat luni noul sediu de un miliard de dolari al ambasadei americane la Londra, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a criticat mutarea reprezentantei diplomatice, invocand o tranzactie proasta a administratiei Barack Obama, transmite Reuters.…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- Rex Tillerson, , va efectua saptamana viitoare un turneu in Europa, urmand sa se opreasca la Londra si Paris, dupa care va participa la Forumul Economic de la Davos, Elvetia, iar in cele din urma va ajunge la Varsovia, informeaza site-ul cotidianului The Hill.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va participa la o reuniune internationala a ministilor de externe care va avea loc in Canada saptamana viitoare pentru a discuta eforturile diplomatice din Peninsula Coreea, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Canada gazduieste de luni…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a declarat, marti, ca "orice sugestie ca SUA sau fortele de coalitie ar fi avut un rol in atacarea bazelor militare ruse este nefondata si absolut iresponsabila". Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale testate de Coreea de Nord nu reprezinta momentan o amenintare pentru Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Avioanele de vanatoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de iluminare catre doua avioane rusesti dupa ce acestea din urma au patruns in spatiul aerian controlat de catre Pentagon, a afirmat un purtator de cuvant al departamentului e Aparare american, informeaza BBC News.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson s-a oferit sa inceapa discutii directe cu Coreea de Nord fara preconditii, renuntand la solicitarea cheie a SUA, aceea ca Phenianul sa renunte la arsenalul nuclear inainte de a participa la orice fel de negocieri, transmite Reuters.

- Mateusz Morawiecki a fost investit, luni dupa-amiaza, in functia de prim-ministru al Poloniei, in locul Beatei Szydlo, care a devenit vicepremier, informeaza site-ul agentiei Reuters. Partidul de guvernamant, Lege si Justitie (PiS), a destituit-o saptamana trecuta pe Beata Szydlo din functia…

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca angajamentul Statelor Unite fata de NATO este neschimbat, din moment ce amenintarile venite dinspre Rusia s-au intensificat, afirmand ca sustinerea Washingtonului pentru Alianta este foarte puternica, relateaza Politico.eu. …

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. Intre timp, organizatiile neguvernamentale…

- Vladmir Putin a ordonat, luni, echiparea armatei și a flotei țarii sale cu armele „cele mai moderne” în scopul întaririi capacitații acestora. „Armata noastra si flota noastra trebuie sa aiba armele cele mai moderne", a declarat Putin, într-o reuniune…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, s-a declarat duminica alarmat de asemanarea politicilor urmate de guvernul de dreapta de la Varșovia cu ceea ce el a descris a fi un 'plan al Kremlinului', transmite Reuters. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare în…

- Rusia a facut uz, pentru a doua oara in 24 de ore, de dreptul sau de veto, de aceasta data la un proiect de rezoluție inaintat de Japonia care prelungea cu 30 de zile mandatul experților internaționali din grupul JIM (Joint Investigative Mechanism - Mecanismul Comun de Investigație) ce ancheteaza…

- Comisia Europeana propune o extindere a regulilor privind piata interna a energiei din Uniunea Europeana pentru a acoperi si conductele de gaz offshore, cum este cazul gazoductului Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania pe sub Marea Baltica si pe care executivul comunitar il considera o subminare…

- Ambasada SUA la Bucuresti a anuntat ca secretarul de stat american Rex Tillerson se afla la Bucuresti, acesta innoptand in Romania pe drumul de intoarcere din Myanmar catre Washington, informeaza Mediafax.

- Secretarul american al comertului, Wilbur Ross, a declarat marti ca este de parere ca negocierile NAFTA vor produce "un fel de" acord pentru presedintele Donald Trump in ceea ce priveste o evaluare, dar a repetat avertismentele sale conform carora SUA se vor indeparta de pactul comercial daca problemele…

- Statele Unite susțin ca Rusia refuza sa discute noua rezoluție americana privind armele chimice din Siria. Cu toate acestea, dupa cum a informat luni agenția Reuters, Moscova afirma ca negociaza cu Washingtonul prelungirea mandatului organizației internaționale care investigheaza utilizarea armelor…

- "El mi-a spus ca nu s-a amestecat deloc in alegerile noastre", a indicat președintele american jurnaliștilor la bordul Air Force One in cursul zborului de la Da Nang la Hanoi. Secretarul de presa al lui Putin, Dmitri Peskov a declarat insa pentru CNN ca Putin si Trump nu au discutat despre…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, afirma intr-un comunicat comun ca au convenit sa continue eforturile comune de combatere a Stat Islamic in Siria pana la infrangerea completa a retelei teroriste, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei de stiri Reuters.…

- Casa Alba a anunțat ca nu a fost programata o intalnire formala intre Donald Trump și Vladimir Putin in Vietnam. Motivul invocat a fost nepotrivirea programelor celor doi lideri, scrie CNN. Președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin nu avea o reuniune oficiala la summitul de cooperare…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a discutat joi cu ministrul saudit de externe Adel al-Jubeir despre situatia din Arabia Saudita, dupa ce autoritatile de la Riad au anuntat arestarea a 200 de persoane de rang inalt, inclusiv membri ai familiei regale, in cadrul unei campanii anticoruptie,…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul si vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migratia reprezinta o amenintare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in crestere, transmite joi Reuters. Frictiunile dintre…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat joi ca nu a fost luata inca nicio decizie daca președintele Donald Trump va avea discuții oficiale cu omologul sau rus Vladimir Putin la summitul APEC, programat sa aiba loc in zilele de 10 și 11 noiembrie in Vietnam, relateaza Reuters. …

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Tokyo, ca atacul armat comis duminica intr-o biserica din Texas, soldat cu cel putin 26 de morti, nu pune problema reglementarii regimului armelor de foc, ci pe cea a sanatatii mintale a autorului masacrului, transmit…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita Japonia, Coreea de Sud, China,Vietnam, Filipine si Myanmar in cadrul turneului presedintelui Donald Trump in Asia care incepe vineri, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat, Departamentul…

- Richard Spencer, lider de extrema dreapta din America, planuiește sa se adreseze participanților la un miting din Varșovia, luna viitoare, dar ministrul polonez de Externe a declarat ca „el n-ar trebui sa apara in public”.