Statele Unite au criticat vineri din nou pactul ONU privind migratia, estimand ca acesta va ''globaliza'' deciziile in materie de imigratie ''in detrimentul dreptului suveran al statelor de a-si gestiona propriile sisteme de imigratie'', relateaza agentiile AFP si EFE. Intr-un lung comunicat, reprezentanta SUA la ONU aminteste ca Washingtonul s-a retras in anul 2017 din negocierile asupra acestui pact, intrucat a constatat ca obiectivele sale sunt ''incompatibile cu legislatia americana, cu politica si interesele poporului american''. ''Deciziile…