SUA: Congresul vrea să acorde 380 milioane de dolari pentru securitatea alegerilor Congresul american a inclus un pachet de aproape 400 milioane de dolari intr-un proiect de cheltuieli guvernamentale masive pentru a contribui la protejarea sistemelor de votare din SUA de atacuri cibernetice, transmite miercuri Reuters, citand surse familiare negocierilor. Pachetul include acordarea a 380 de milioane de dolari statelor americane pentru achizitionarea unor masini de vot mai sigure si pentru imbunatatirea instruirii in domeniul securitatii cibernetice. Daca va fi aprobata, aceasta finantare va reprezenta prima masura concreta din partea Congresului de a creste securitatea alegerilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

