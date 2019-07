Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a Congresului american, majoritar democrata, a adoptat marti o motiune condamnand "comentariile rasiste" ale presedintelui Donald Trump, o acuzatie pe care a respins-o, continuand, totusi, sa atace violent patru alese democrate provenite din randul minoritatilor, noteaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump, trei dintre copiii sai si Organizatia Trump au facut vineri apel impotriva unui ordin judecatoresc care permite bancii Deutsche Bank si corporatiei Capital One Financial sa transmita parlamentarilor democrati rapoartele operatiunilor sale financiare, informeaza…

- O instanța din Statele Unite a respins luni acțiunea președintelui american, Donald Trump, prin care acesta solicita blocarea citațiilor Camerei Reprezentantilor privind datele sale financiare, potrivit Reuters preluata de mediafax.Vezi și: Savanții anunța APOCALIPSA: Consecinte 'profunde…

- Crește tensiunea intre un partid din tabara democraților și Donald Trump. Mai mulți aleși și organizații «progresiste» au prezentat la Washington petiții insumand peste 10 milioane de semnaturi, prin care se cere Congresului american sa lanseze procedura de destituire impotriva președintelui Donald…

- Senatul Statului New York a adoptat miercuri o initiativa legislativa care autorizeaza administratia fiscala locala sa comunice Congresului american o parte din declaratiile de impozit ale lui Donald Trump, ocolind astfel refuzul presedintelui republican, relateaza AFP. Textul, care constituie…

- Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia, a afirmat duminica Jerrold Nadler, un lider al opozitiei.…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA Nancy Pelosi a refuzat vineri sa comenteze in legatura cu lansarea unor proceduri de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, afirmand ca nu este potrivit sa-l critice pe presedintele tarii in timp ce se afla in strainatate, relateaza…

- Jerrold Nadler, presedintele Comisiei pentru Afaceri Juridice din Camera Reprezentantilor, a declarat joi ca raportul procurorului special Robert Mueller scoate în evidența "dovezi tulburatoare privind tentativa de obstrucționare a justiției a președintelui Donald Trump", relateaza Mediafax…