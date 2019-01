Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, de extrema-dreapta, a lansat un apel, marti, in discursul sau de investire la un "pact national" pentru "a elibera definitiv" Brazilia de sub "jugul coruptiei, criminalitatii, iresponsabilitatii economice si al barierelor ideologice", relateaza AFP.…

- Jair Bolsonaro a fost investit marti in functia de presedinte al Braziliei in cadrul unei ceremonii oficiale la Brasilia, relateaza AFP. Investirea vine la peste doua luni dupa ce el a castigat alegerile cu un program de extrema-dreapta in fata stangii, la capatul unei campanii care i-a divizat pe brazilieni.…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in Brazilia, dupa ce Statele Unite au anunțat ca trupele americane vor fi retrase din Siria, a informat joi Departamentul american de Stat, relateaza site-ul postului France 24, relateaza Mediafax.Pompeo…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va fi reprezentantul tarii sale la ceremonia de investire a presedintelui Jair Bolsonaro, la 1 ianuarie, la Brasilia, a anuntat luni Casa Alba, noteaza AFP preluata de Agerpres. In cadrul delegatiei conduse de Mike Pompeo se vor afla, de asemenea, Mark…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va fi reprezentantul tarii sale la ceremonia de investire a presedintelui Jair Bolsonaro, la 1 ianuarie, la Brasilia, a anuntat luni Casa Alba, noteaza AFP. In cadrul delegatiei conduse de Mike Pompeo se vor afla, de asemenea, Mark Green, directorul Agentiei…

- Presedintele-ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, intentioneaza sa transfere sediul ambasadei braziliene in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, argumentand ca natiunea israeliena este suverana, astfel ca are dreptul de a stabili care este propria capitala, informeaza mediafax. Jair Bolsonaro,…

- Dupa numaratoarea a 99% din voturile exprimate in al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, Jair Messias Bolsonaro, candidatul Partidului Social Liberal a caștigat confortabil in fața concurentului Fernando Haddad, candidatul din partea partidului muncitoresc și protejatul fostului…

- Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, care a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,15% din voturi, a lansat un apel la schimbarea destinului Braziliei in primul sau discurs, relateaza AFP.