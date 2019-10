SUA: Conferinţă dedicată proiectului celui mai puternic laser din lume, de la Măgurele Conferinta cu titlul 'Ce asteapta comunitatile stiintifice si de afaceri de la cel mai puternic laser din lume' a fost deschisa de ambasadorul George Cristian Maior care a subliniat oportunitatile de cooperare din cadrul Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite pe care le ofera proiectul laserului de la Magurele. 'Proiectul este unul de importanta nationala, europeana si globala, bazat pe fundatia solida a cercetarii fizice de peste 70 de ani, existenta in zona Bucuresti - Magurele', a apreciat ambasadorul roman. Maior a notat ca proiectul are o componenta internationala,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

