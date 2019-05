Dăncilă, în vizită la Castelul Corvinilor: A confundat data în care se află

Premierul Viorica Dancila a fost in vizita in judetul Hunedoara, sambata, si a mers la Castelul Corvinilor, acolo unde a semnat in cartea de oaspeti a oficialitatilor. Dancila a confundat, insa, data in care se afla. [citeste mai departe]