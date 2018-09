Votul in Comisia juridica a Senatului american cu privire la nominalizarea judecatorului Brett Kavanaugh la Curtea Suprema va avea loc vineri, potrivit unui comunicat postat marti pe site-ul comisiei, relateaza agentiile dpa, AFP si Reuters.



Votul va avea loc vineri, de la ora locala 09:30 (13:30 GMT), la o zi dupa ce Comisia juridica o va audia pe Christine Blasey Ford, care l-a acuzat pe Brett Kavanaugh ca ar fi agresat-o sexual la o petrecere intre adolescenti, in anii 1980.



Ulterior a aparut si o a doua acuzatoare a lui Kavanaugh, pentru fapte petrecute in studentie.

…