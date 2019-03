Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat luni seara, in contextul anchetei Camerei Reprezentantilor, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala, denuntand o "farsa politica", relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.Intrebat daca va coopera in investigatia lansata de Comisia…

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor din Congresul american, condusa de democrati, a lansat luni o ampla ancheta in legatura cu presedintele Donald Trump, cerand unui numar de peste 80 de organizatii si persoane, printre care doi fii ai miliardarului, Eric si Donald Jr.

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor din Congresul american, condusa de democrati, a lansat luni o ampla ancheta in legatura cu presedintele Donald Trump, cerand unui numar de peste 80 de organizatii si persoane, printre care doi fii ai miliardarului, Eric si Donald Jr., si ginerele presedintelui,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta ca audierea publica a fostului sau avocat Michael Cohen de catre o comisie de ancheta parlamentara este posibil sa fi contribuit la esecul summitului sau de la Hanoi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza AFP. Intr-o serie de…

- Seful Comisiei Juridice a Camerei Reprezentantilor din SUA, Jerrold Nadler, a spus ca va cere documente de la peste 60 de persoane si organizatii, in contextul in care comisia pe care o conduce va incepe investigatii privind o posibila obstructionare a justitiei si un abuz de putere din partea presedintelui…

- Audierea in Congresul SUA a fostului avocat personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a fost amanata pentru data de 28 februarie, ''in interesul anchetei'', a anuntat miercuri Comisia pentru servicii secrete a Camerei Reprezentantilor, relateaza AFP. Audierea cu usile…

- Congresmenii republicani au cerut miercuri raspunsuri de la directorul FBI, Christopher Wray, in legatura cu arestarea de saptamana trecuta a lui Roger Stone, fost consilier de campanie al lui Donald Trump, relateaza dpa. In scrisori separate catre directorul FBI, seful republicanilor din Comisia Juridica…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, va depune marturie cu usile inchise la 8 februarie in Congresul american dupa ce isi amanase audierea motivand "amenintari" impotriva familiei sale, a anuntat luni un parlamentar american, relateaza AFP. Audierea va avea loc in fata Comisiei…