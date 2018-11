Stiri pe aceeasi tema

- Postul de televiziune american CNN a deschis un proces impotriva presedintelui american Donald Trump si a mai multor oficiali de la Casa Alba, in urma conflictului privind revocarea acreditarii jurnalistului Jim Acosta la Casa Alba, relateaza CNN.

- Donald Trump nu imparte umbrela de ploaie cu nimeni, faptul fiind confirmat luni de un incident care a avut loc in fata jurnalistilor prezenti la Casa Alba, cand presedintele american nu a avut nicio retinere in a o lasa pe Melania in ploaie, pastrand umbrela doar pentru sine, noteaza miercuri site-ul…

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Informatiile dezvaluite de cotidian au fost dezmintite de un avocat al presedintelui american si de o purtatoare de cuvant a Casei Albe. Citand declaratii de impozite si documente financiare confidentiale, cotidianul afirma ca, din tinerete si pana in prezent, fostul magnat in domeniul imobiliar…

- Comentariile facute de presedintele american, Donald Trump, pe Twitter, in care acuza China ca se afla in spatele atacului cibernetic asupra serverelor de email ale lui Hillary Clinton, reprezinta o tentativa de a face China „un tap ispasitor”, se arata intr-un editorial al ziarului detinut de Partidul…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat miercuri ca Don McGahn va demisiona din functia de consilier al Casei Albe in toamna, informeaza site-ul cotidianului The Guardian si postul Fox News.