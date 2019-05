Stiri pe aceeasi tema

- Liderii mondiali care se vor reuni saptamana viitoare la summitul O centura un drum vor conveni sa finanteze proiecte care respecta obiectivele globale referitoare la datorii si sa promoveze o dezvoltare ecologica, potrivit proiectului de comunicat citat de Reuters potrivit news.ro.Initiativa…

- China a anuntat vineri ca inalti demnitari din 37 de tari, printre care si reprezentanti ai Coreei de Nord, vor participa saptamana viitoare, la Beijing, la marele sau summit al ''noului drum al matasii'', informeaza AFP. Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura…

- Infiintarea unei Forte a Spatiului, dorita de presedintele american Donald Trump, s-a lovit joi de scepticism in Congresul SUA, senatorii parand favorabili mai degraba crearii unui simplu comandament militar, transmite AFP. 'China si Rusia au militarizat spatiul, cu intentia de a ameninta echipamentele…

- Aderarea Italiei la proiectul gigant de infrastructura al Chinei, noul drum al matasii, a impartit Uniunea Europeana in doua. In ciuda reticentei fata de China a oficialilor europeni, dar si a Statelor Unite, Italia a semnat si a devenit primul stat G7, al celor mai mari economii industrializate, care…

- Italia este prima tara din G7 – grupul statelor industrializate care a semnat un acord preliminar cu China, alaturandu-se, astfel, initiativei chineze de infrastructura „Belt and Road”, alaturi de alte 30 de intelegeri intre companii locale si chineze. Vicepremierul italian Luigi Di Maio spune ca…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anunțat marți ca Italia va deveni prima țara din Grupul celor șapte națiuni care sa se alature inițiativei ambițioase a Chinei, denumita Belt and Road. Decizia Italiei contravine obiecțiilor din partea Statelor Unite ale Americii și a preocuparilor din cadrul…

- Presedintele chinez Xi Jinping va desfasura in perioada 21-26 martie vizite oficiale in Italia, Monaco si Franta, a anuntat luni Ministerul de Externe al Chinei, informeaza dpa preluata de Agerpres. Xi Jinping isi va incepe turneul european cu o vizita de stat in Italia, marti. Aceasta vizita…

- "In cadrul diplomatiei noastre indraznete, ne continuam efortul istoric pentru pace in Peninsula Coreeana", a declarat el in fata Congresului, oficializand data si locul celei de-a doua intalniri, dupa summitul istoric dintre cei doi lideri, la 12 iunie, in Singapore. Totodata, Donald Trump…