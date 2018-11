Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american…

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, va ajunge ]n Beijing, joi, pentru a lega relații bilaterale care pareau imposibile in urma cu cațiva ani in urma, scrie The Guardian. Relațiile dintre cel mai mari...

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- „Intr-o analiza deosebit de interesanta, dar si surprinzatoare privind razboiul comercial tot mai amplu intre Statele Unite si China, se releva faptul ca in acest moment statutul de lider maxim al presedintelui Chinei, Xi Jinping este pus la indoiala de liderii partidului comunist. Partidul…